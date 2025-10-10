WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Sicoob
Justiça

Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro

Aos 13 anos, Marcelo morreu após internação em hospital no DF

10/10/2025 14h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta sexta-feira (10) ter vencido em definitivo uma ação judicial movida por sua família contra o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após a morte de seu filho Marcelo Dino, aos 13 anos, em 2012.

A ação movida por Dino e por sua esposa à época, Deane Fonseca, transitou em julgado após 13 anos e seis meses de tramitação e a indenização ficou estabelecida em R$ 600 mil para cada. Dino informou, numa postagem em rede social , que o dinheiro será doado.

“A ‘indenização’ que foi paga por essa gente não nos interessa e será integralmente doada. O que importa é o reconhecimento da culpa do hospital. Espero que essa decretação de responsabilidade tenha resultado no fim dos péssimos procedimentos do hospital Santa Lúcia, que levaram à trágica e evitável morte de uma criança de 13 anos”, escreveu o ministro.

Dino homenageou na mensagem os amigos e amigas de seu filho, por chorarem juntos a morte trágica do jovem, e lembrou que ele hoje teria 27 anos.

"Meu filho Marcelo era forte, adorava brincar, jogava bola muito bem, todos os dias. Amava a sua escola, o Flamengo, o seu cachorro Fred (que já se foi), a sua guitarra, que dorme silenciosa no meu armário."

O ministro ressaltou que, muitas vezes, os hospitais investem mais em "granitos, vidros espelhados e belos prédios", do que na qualificação profissional e respeito aos pacientes.

“Conto essa triste história para que outras famílias, também vítimas de negligências profissionais e empresariais, não deixem de mover os processos cabíveis. Nada resolve para nós próprios, mas as ações judiciais podem salvar outras vidas”, escreveu.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relembre o caso

Marcelo deu entrada no Santa Lúcia na tarde de 13 fevereiro de 2012 com uma crise de asma. Segundo nota divulgada à época pelo hospital, a criança foi encaminhada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo estabilizada, mas relatou dificuldade para respirar durante a madrugada. Ainda segundo o hospital, as equipes tentaram reverter a crise, mas o garoto acabou não resistindo e morreu às 7h do dia seguinte.

Dino e Deane processaram o hospital, sob a alegação de que a médica plantonista da UTI pediátrica havia abandonado o posto, o que resultou na demora no atendimento adequado a Marcelo. Foi nessa ação que os dois obtiveram vitória definitiva.

Uma médica e uma enfermeira chegaram a ser investigadas e processadas na esfera criminal por suposto homicídio culposo (sem intenção de matar), mas acabaram absolvidas por falta de provas em 2018.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Moraes suspende decisão que destituiu defesa de réus da trama golpista
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Em carta de próprio punho, Martins pede a Moraes volta de advogados
© Paulo Pinto/Agencia Brasil Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Sicoob
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Império
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Império
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados