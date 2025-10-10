Senado tem reuniões pré-COP 30 na terça

A subcomissão temporária de preparativos para a COP 30 lançará na terça-feira (14), a partir de 10h, a Carta das Presidentes das Subcomissões para COP 30 do Congresso Nacional, para reforçar a importância do Legislativo na preparação e nas discussões do evento internacional e garantir participação e voz aos parlamentares.

Participarão a presidente da subcomissão do Senado para a COP 30, senadora Leila Barros (PDT-DF), e a presidente da subcomissão da Câmara para o evento, deputada Duda Salabert (PDT-MG). Também foi convidada a coordenadora de Mobilização da Presidência da COP 30, Luciana Abade.

O colegiado tem ao todo quatro reuniões seguidas . Após o lançamento da carta, a subcomissão fará um debate com o tema Oportunidades de Engajamento Parlamentar na COP 30, destinada ao compartilhamento de informações para facilitar a participação de parlamentares na COP 30.

Já confirmaram presença no debate a diretora-executiva da Plataforma Cipó, Maiara Folly; a diretora-executiva do Clima de Política, Beatriz Pagy; e a oficial de Gestão de Programas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Gabriela Oliveira.

As outras duas reuniões serão sobre os seis eixos da agenda de ação para a COP 30, uma com comentários da sociedade civil e outra com comentários de parlamentares. Vão participar diversos deputados e representantes do Observatório do Clima, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), do Imaflora, do Centro Brasil no Clima (CBC), do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Instituto Talanoa.

O objetivo é debater os eixos de ação e promover o diálogo entre parlamentares, sociedade civil, especialistas e organismos internacionais no processo preparatório rumo à COP 30. A subcomissão da COP 30 do Senado funciona no âmbito da Comissão de Meio Ambiente (CMA), cujo presidente é o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

A COP 30 é a 30ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, evento global para discutir ações de combate às mudanças climáticas. Será realizada em Belém, entre 10 e 21 de novembro.

O evento reunirá líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para buscar soluções para o aquecimento global, como o desenvolvimento de energias renováveis e a preservação da biodiversidade.