WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Niederle
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Fitness
Sala
Império
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Folha Popular
Senado Federal

CSP debate regras para uso de drones pela polícia

O projeto de lei que cria regras para o uso de drones por órgãos de segurança pública ( PL 3.611/2021 ) será tema da audiência pública que a Comiss...

10/10/2025 16h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública do Senado (CSP) discute o projeto que cria regras para o uso de drones por órgãos de segurança pública - Foto: Foto: Fernando Fazão / Agência Brasil
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública do Senado (CSP) discute o projeto que cria regras para o uso de drones por órgãos de segurança pública - Foto: Foto: Fernando Fazão / Agência Brasil

O projeto de lei que cria regras para o uso de drones por órgãos de segurança pública ( PL 3.611/2021 ) será tema da audiência pública que a Comissão de Segurança Pública do Senado (CSP) fará na terça-feira (14) a partir das 11h.

Entre as regras previstas estão a que proíbe o acoplamento de armas e a que proíbe a automação total dos equipamentos. A proposta abrange os veículos aéreos não tripulados (Vants) e as aeronaves remotamente pilotadas (ARPs).

O texto prevê o uso desses equipamentos em apuração de infrações penais, repressão ao tráfico de drogas, perseguição policial e monitoramento de alvos, entre outros casos.

O autor do projeto é o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Já o relator da matéria — responsável pela elaboração do respectivo parecer — é o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que atualmente está de licença médica.

Requerimento

A proposta chegou a entrar na pauta da CSP no ano passado, mas na ocasião teve a votação adiada. Após o adiamento, o senador Weverton (PDT-MA) apresentou um requerimento (o REQ 25/2024 - CSP ) para que a matéria fosse debatida em audiência pública, que acontecerá na terça-feira.

Nesse requerimento, Weverton afirma que o emprego de drones pela segurança pública é fundamental, pois permite o monitoramento de áreas de risco ou difícil acesso com segurança para o operador e eficiência no atendimento de objetivos. Ele lembra, no entanto, que pode haver conflito com direitos fundamentais das pessoas.

“Não raramente poderá haver atrito entre a segurança e os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da inviolabilidade do domicílio, cujas restrições demandam finalidade justa, razoabilidade e proporcionalidade. Produzindo dados e provas, submete-se ao regime de proteção de dados e regras de direito probatório do processo penal. Trata-se, como se vê, de questões complexas que merecem ser debatidas”, diz Weverton em seu pedido.

Foram convidados para a audiência representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC).

Também foram convidados representantes do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), da Associação de Delegados das Polícias do Brasil (Adepol) e do Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A audiência pública será promovida na terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília CDR volta a discutir apoio da União para saneamento básico
O senador Paulo Paim (E) é relator do projeto do senador Mecias de Jesus (C) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CE analisa inclusão de saberes indígenas e quilombolas no ensino técnico
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão é autora dos requerimentos para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CE e CCT debatem diretrizes para ciência na educação na terça-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Seco
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Império
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Império
Unimed
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Fitness
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Seu Manoel
APPATA
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados