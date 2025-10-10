WhatsApp

Meio Ambiente

IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 6 a 10 de outubro de 2025

Foto: Arquivo/IMAO Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 74 com as informações referentes à s...

10/10/2025 17h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 74 com as informações referentes à semana de 6 a 10 de outubro de 2025. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 167 estão próprios para banho, o que representa 70,17%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 65 estão adequados para banho, o que equivale a 74,71%.

As informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF/2025-10-10

No site  as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800Escherichia colipor 100 mililitros.

Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800Escherichia colipor 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000Escherichia colipor 100 mililitros.

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá coleta em determinado ponto, bem como, as datas de publicação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.

