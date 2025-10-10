WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Seco
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Folha Popular
Ipiranga
Mercado do povo
Niederle
Senado Federal

CDR volta a discutir apoio da União para saneamento básico

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) volta a debater, na terça-feira (14), o apoio técnico e financeiro federal aos entes federad...

10/10/2025 18h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A audiência pública será promovida na terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília
A audiência pública será promovida na terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) volta a debater, na terça-feira (14), o apoio técnico e financeiro federal aos entes federados e às entidades que atuam no setor de saneamento no exercício de 2025. Antes do debate, a comissão deve deliberar sobre emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) e requerimentos. A reunião da CDR está marcada para as 9h30.

O Programa Saneamento Básico, previsto no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, foi escolhido como a política pública a ser analisada pela CDR em 2025. O apoio da União para a implementação de políticas e de planos de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais já foi tema de outras três audiências feitas pela comissão.

O requerimento para o debate ( REQ 31/2025 - CDR ) foi apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC). No documento, ele lembra que a universalização do saneamento básico ainda é um dos maiores desafios do país. De acordo com o senador, os municípios dispõem de poucos recursos financeiros e carecem de pessoal técnico especializado, o que dificulta a administração direta e isolada de certos serviços públicos de saneamento básico.

Além disso, Seif ressalta que, quando se trata de municípios de pequeno porte ou localizados em áreas com menores indicadores de renda, o desafio é ainda maior, pois lhes falta a escala necessária para tornar viáveis a oferta e a manutenção desses serviços. De acordo com o senador, uma possível solução é o crescimento da formalização de consórcios intermunicipais, para o qual seria necessário apoio técnico, regulatório e financeiro da União.

Foram convidados para a audiência representantes das seguintes entidades:

  • Ministério das Cidades;
  • Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp);
  • Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa);
  • Agência Reguladora de Saneamento do Espírito Santo (Aries);
  • Associação Brasileira de Energia de Resíduos (Abren);
  • Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon);
  • Aegea Saneamento.

Emendas

Antes do debate, a CDR apreciará requerimentos e fará o quinto ciclo de deliberação sobre emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

As emendas de comissões são apresentadas a partir de regras de transparência e rastreabilidade definidas pela Lei Complementar 210, de 2024 .

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), presidente da CDR, deve ser a relatora das indicações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Paulo Paim (E) é relator do projeto do senador Mecias de Jesus (C) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CE analisa inclusão de saberes indígenas e quilombolas no ensino técnico
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão é autora dos requerimentos para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CE e CCT debatem diretrizes para ciência na educação na terça-feira
Clécio Luís, Elmano de Freitas, Mauro Mendes, Raquel Lyra e Romeu Zema receberão a Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa - Foto: Foto: Ag.Brasil/Casa Civil/Ag.Senado/SecomPE/Ag.Brasil Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Sicredi
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Império
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Império
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Seco
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Meganet
Império
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Sala
Seco
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados