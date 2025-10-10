WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Folha Popular
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê pelo menos 20% da propaganda do governo para mídia regional

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

10/10/2025 18h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que destina a mídias regionais pelo menos 20% do total de recursos para contratação de publicidade pela administração pública.

O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), para o Projeto de Lei 1677/15 , da deputada Maria do Rosário (PT-RS). A relatora elaborou nova redação, mantendo o objetivo da iniciativa original.

“A desconcentração dos meios de comunicação é indispensável para o desenvolvimento regional, bem como para a valorização de aspectos socioculturais locais, o que, por sua vez, fortalece a democracia”, disse a relatora.

Segundo Alice Portugal, o substitutivo foi necessário porque a Lei de Licitações e Contratos de Publicidade já aborda o assunto. “Assim, muitos dispositivos previstos no projeto original tornam-se desnecessários”, explicou ela.

Conteúdo local
A proposta aprovada exige que os veículos abrangidos pela futura lei tenham conteúdo majoritariamente produzido por produtores locais. Além disso, conforme o texto serão considerados como mídia regional:

  • jornais, revistas e outros periódicos impressos com tiragem entre 1 mil e 20 mil exemplares editados sob responsabilidade de empresário individual ou por microempresa ou empresa de pequeno porte;
  • veículos de radiodifusão local, habilitados na forma da lei, que atendam um município ou conjunto deles mediante uma única estação transmissora;
  • veículos de radiodifusão comunitária, habilitados na forma da lei;
  • aplicações de internet voltadas para difusão de conteúdos que possuam entre 1 mil e 20 mil usuários cadastrados, sob responsabilidade de pessoa física, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.

“A ideia é assegurar o funcionamento de pequenos jornais, rádios e páginas da internet, que são prejudicados pela concentração da publicidade veiculada por instituições”, comentou a deputada Maria do Rosário, autora da versão original.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como o texto foi rejeitado pela antiga Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, a tramitação deixou de ter caráter conclusivo e, por isso, a proposta terá de ser analisada também pelo Plenário.

Para virar lei, o texto final terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que proíbe demissão arbitrária dos concursados de empresas públicas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara terá semana de votação de projetos sobre educação, diz Hugo Motta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Seco
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Sala
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Unimed
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Império
Seco
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados