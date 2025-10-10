WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sala
Seco
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Folha Popular
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Niederle
Educação

Secretaria da Educação realiza ações do Revisa Saeb para reforço em Matemática e Língua Portuguesa

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizará uma série de ações com o objetivo de reforçar a mobilização para as prov...

10/10/2025 19h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizará uma série de ações com o objetivo de reforçar a mobilização para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e fortalecer a preparação dos estudantes da Rede Estadual em Matemática e Língua Portuguesa. O “Revisa Saeb” contará com lives de apoio para as equipes escolares e estudantes da 3ª série do Ensino Médio, além da orientação para o uso dos caderno do Aprende Mais - Aprendizagem Contínua, com conteúdo específico voltado para as provas.

Na segunda-feira (13/10) e terça-feira (14/10), os aulões de revisão de Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente, serão transmitidos ao vivo pelo canal TV Seduc RS, no YouTube. As atividades começam às 8h30. Nestes encontros, que devem ser acompanhados pelas equipes das escolas e estudantes da 3ª série do Ensino Médio, professores da equipe da subsecretária de Desenvolvimento da Educação da Seduc resolverão questões ao vivo, tirando dúvidas diretamente pelo chat e reforçando a preparação para as provas nas áreas de maior necessidade.


Somado a isso, na sexta-feira (10/10), a Seduc encaminhou para todas as escolas um guia orientador que indica onde encontrar nos Cadernos do Aprende Mais - Aprendizagem Contínua as aulas sobre as principais habilidades que devem ser reforçadas a partir dos resultados do simulado.


Na última quarta-feira (08/10), a Seduc transmitiu live com a participação da equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED)da Universidade Federal de Juiz de Fora, abordando os resultados dos estudantes no Simulado Saeb e como as escolas podem utilizá-los para reforço da aprendizagem onde foram identificadas as maiores fragilidades.

O simulado, realizado em setembro, envolveu mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual, que fizeram os testes para se familiarizar com o formato da prova do Saeb. Além disso, as turmas que tiveram no mínimo 80% de participação estão elegíveis para as premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Um dos esforços da gestão Leite foi a realização de concursos públicos. Só na seleção de setembro, são mais de 6 mil novas vagas -Foto: Jürgen Maryhofer/Arquivo Secom Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Secretárias Raquel e Izabel destacaram atuação conjunta das secretarias durante a inauguração neste sábado -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc Governo Leite inaugura sede das 15ª coordenadorias regionais de Educação (CRE) e de Obras Públicas (Crop) em Erechim
© Tomaz Silva/Agência Brasil Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Império
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Unimed
APPATA
Sala
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Império
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Unimed
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Império
Unimed
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Seco
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados