Suspensão de edital adia sonho do curso de Medicina em Tenente Portela

A expectativa pela instalação de um curso de Medicina em Tenente Portela sofreu um revés nesta sexta-feira (10). O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 694, que suspende por 120 dias a seleção de propostas de instituições privadas interessadas em abrir novos cursos de Medicina no país.

A medida afeta diretamente o processo do Edital de Chamamento Público nº 01/2023, lançado em outubro de 2023, que previa a expansão da formação médica em diversas cidades brasileiras, entre elas Tenente Portela. A iniciativa integra o programa federal de ampliação de cursos de Medicina, criado pela Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Mais Médicos.

A decisão do ministro da Educação, Camilo Santana, baseia-se na Nota Técnica nº 24/2025, que recomenda a interrupção temporária dos prazos até a reavaliação dos critérios de seleção e análise das propostas apresentadas.

Impacto local e regional

Tenente Portela, que tem no Hospital Santo Antônio uma referência regional em atendimento de saúde, aguardava o resultado do edital com grande expectativa. A possibilidade de implantação de um curso de Medicina representava não apenas um avanço educacional, mas também uma oportunidade de fortalecimento do sistema de saúde e da economia local.

O município chegou a ser apontado como potencial sede do curso sob a manutenção da UCEFF, instituição que já demonstrou interesse em ampliar sua atuação na região. Caso o projeto seja retomado e aprovado, estima-se que traga benefícios significativos, como geração de empregos qualificados, atração de estudantes de diferentes municípios e estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Frustração e esperança

A suspensão do edital gerou frustração entre lideranças locais e a população, que viam na instalação do curso uma conquista histórica para a cidade e para a região Celeiro. No entanto, há esperança de que, após o período de revisão, o processo seja retomado e Tenente Portela volte a ser contemplada na expansão da formação médica.

Enquanto isso, o município permanece no aguardo de novas definições por parte do MEC, mantendo viva a expectativa de se tornar um polo de ensino superior na área da saúde.