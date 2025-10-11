Governo Leite inaugura sede das 15ª coordenadorias regionais de Educação (CRE) e de Obras Públicas (Crop) em Erechim

Com a presença das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, foi inaugurada neste sábado (11/10), em Erechim, a sede da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e da 15ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), após a conclusão das obras de revitalização do prédio.

O espaço passou por uma série de melhorias, incluindo pintura interna e externa, substituição de janelas e portas e instalação de novo piso, proporcionando mais conforto e funcionalidade aos seus usuários.

“Durante décadas, sofremos com o endividamento do Estado e a incapacidade de investimentos. Hoje, percebemos uma grande diferença entre o período anterior à atual gestão e o momento presente. Nosso papel foi de transformação da maneira com que o Estado executa obras públicas. Temos que fazer diferente, com mais agilidade, tornando o Estado mais leve”, disse a secretária Izabel. “Este ato simboliza isso. Temos a integração de duas secretarias, trabalhando juntas em um prédio importante, reformado porque agora há recursos para investir.”

A secretária Raquel ressaltou que a entrega do novo espaço simboliza a integração entre as duas secretarias e o compromisso conjunto com a qualidade da educação no Estado. “A união entre a Educação e as Obras Públicas mostra que, quando trabalhamos juntos, entregamos resultados concretos para a comunidade escolar. Uma infraestrutura bonita, acolhedora e segura é a porta de entrada para o aprendizado. Quando o aluno tem orgulho da sua escola e o professor sente prazer em estar nela, o impacto é direto na aprendizagem”, destacou.

As CREs são extensões da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e têm a função de coordenar, orientar e supervisionar as escolas públicas estaduais. A 15ª abrange 49 municípios no norte do Estado.

As Crops atuam na descentralização das ações da Secretaria de Obras Públicas (SOP), garantindo mais agilidade e proximidade na execução e fiscalização das obras em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A 15ª atende a 41 municípios.

Também participaram do ato a secretária-adjunta de Obras Públicas, Zilá Breitenbach, a chefe de Gabinete, Marianni Valente, o diretor-geral, Carlos Bressan, e o subsecretário-adjunto de Obras da Educação, Anderson Domingos.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP

Edição: Secom