Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região

Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, centenas de fiéis participaram neste domingo, 12, da tradicional Caminhada com Maria, em Tenente Portela. Apesar da chuva, a procissão começou de madrugada, às 5h30, com a saída da Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha, em direção à Igreja Matriz de Tenente Portela, levando a imagem da padroeira.

O evento de fé e devoção marcou a celebração do dia dedicado à Mãe Aparecida, reunindo comunidades da região em oração e gratidão. A programação continuou com uma missa festiva na cripta da Igreja Matriz, encerrando a manhã com bênçãos e louvores.

Com informações da Radio A Verdade FM