WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Folha Popular
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Seco
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Região

Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região

Religião

12/10/2025 09h56
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, centenas de fiéis participaram neste domingo, 12, da tradicional Caminhada com Maria, em Tenente Portela. Apesar da chuva, a procissão começou de madrugada, às 5h30, com a saída da Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha, em direção à Igreja Matriz de Tenente Portela, levando a imagem da padroeira.

O evento de fé e devoção marcou a celebração do dia dedicado à Mãe Aparecida, reunindo comunidades da região em oração e gratidão. A programação continuou com uma missa festiva na cripta da Igreja Matriz, encerrando a manhã com bênçãos e louvores.

Com informações da Radio A Verdade FM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Foto: Divulgação Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mais brincadeira, menos tela: confira dicas para uma infância saudável
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Fitness
Seco
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Tarzan
Unimed
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Império
Sicredi
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Seco
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Sicoob
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 11 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
APPATA
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados