Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação

Na próxima quarta-feira (15/10), comemora-se o Dia dos Professores, profissionais que podem transformar vidas, inspirar sonhos, despertar curiosidades e criar caminhos criativos para que cada estudante descubra seu potencial. A educação gaúcha tem avançado, nos últimos anos, com diversas ações e investimentos que tiveram, como objetivo, a valorização do trabalho docente. Desde obras de infraestrutura, que transformaram os espaços das escolas, até políticas de reconhecimento, os professores da Rede Estadual têm sido o foco de uma série de iniciativas do governo Leite.

As ações, implementadas em diferentes frentes, concentraram esforços para melhorar a qualidade do ensino por meio da modernização tecnológica, com novos equipamentos nas salas de aula, a ampliação do quadro dos servidores e recursos extras para agilizar pequenos reparos e adquirir materiais escolares. Na Educação, o propósito do governo é o futuro: do estudante, do professor e da sociedade.



Mais professores

Um dos esforços da gestão Eduardo Leite foi a realização de concursos públicos. Antes, o Estado permaneceu dez anos sem realizar concurso público para professores. O último, até então, havia sido em 2013. O governo do Estado, em 2023, promoveu um certame com 1.500 vagas para o magistério estadual. Os novos servidores foram nomeados em 2024.

Neste ano, outro concurso está em andamento, com mais de 6 mil vagas em todas as áreas do conhecimento, abrangendo todas as regiões do Estado. Ao todo, serão mais de 7.500 professores efetivos que reforçarão, até o final de 2026, o quadro docente nas escolas estaduais.

O concurso de 2025, realizado no mês de setembro, teve mais de 41 mil inscritos. As provas ocorreram nas sedes das 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs), prevendo ainda oportunidades para atuar na Educação Profissional e na Educação Indígena. A divulgação final dos aprovados está prevista para março de 2026.

Além disso, de forma inédita, ambos os concursos do magistério incluíram a política de ações afirmativas, atendendo às exigências do Decreto 56.229/2021. Dessa forma, a reserva contemplou vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negras e trans, em um esforço de combater desigualdades históricas e impulsionar a diversidade no serviço público.

Após uma década de interrupção, o governo Leite também retomou as promoções da carreira do magistério -Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Palácio Piratini

Retomada das promoções

Após uma década de interrupção, o governo do Estado também retomou as promoções da carreira do magistério. Mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas de educação serão contemplados pela medida. O cronograma prevê duas etapas: a primeira metade dos servidores será promovida ainda em 2025; a segunda, em 2026. Com isso, o investimento estimado é de R$ 19,1 milhões em 2025 e R$ 61,5 milhões em 2026.

Mais de R$ 500 milhões para a gestão escolar

Desde sua implementação, em 2021, o Programa Agiliza Educação já destinou mais de R$ 500 milhões às escolas da Rede Estadual. O programa surgiu para complementar os valores que são enviados mensalmente e busca reduzir a burocracia e os trâmites administrativos, acelerando a resolução de problemas pontuais, que não exigem grandes obras de infraestrutura.

Antes, não havia um repasse similar para as escolas, que recebiam somente os valores da autonomia financeira. Durante o ano letivo de 2025, estão sendo repassados R$ 180 milhões até 30 de dezembro, em parcelas mensais. A forma de aplicar os recursos segue os critérios definidos pela Lei de Gestão Democrática das Escolas, valorizando a participação da comunidade escolar na tomada de decisões e na priorização dos valores e respeitando a legislação de licitações.

Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom

Qualificação de futuros professores e integração com as licenciaturas

O governo do Estado também aposta na qualificação dos futuros professores. Desde 2024, a Rede Estadual conta com o Programa Nosso Docente, que surgiu para aprimorar o processo de estágio supervisionado nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi desenvolvida para integrar os estudantes de licenciatura, que estão cursando o Ensino Superior, com a realidade das salas de aula, proporcionando uma formação prática com o apoio dos professores que já atuam na Rede Estadual.

O projeto estabelece um fluxo integrado de capacitação, registro e acompanhamento dos estágios. Com isso, foram estabelecidos novos critérios que facilitaram a inscrição e a execução das atividades dos estagiários de licenciatura . Os professores da Rede Estadual interessados em assumir o papel de mentores também recebem uma formação específica. Uma vez habilitados, eles podem se cadastrar no sistema, o que gera automaticamente uma vaga no Painel de Vagas de Estágios.

As informações permanecem, assim, disponíveis na plataforma digital, que permite visualizar as oportunidades disponíveis em toda a Rede Estadual, inclusive com uma busca que mostra a região, o nome da escola e os componentes curriculares. Antes, o estágio curricular das licenciaturas nas escolas estaduais não seguia procedimentos unificados e não havia formação própria para os professores mentores dos estagiários.



Modernização da rede com novos equipamentos para a aprendizagem

Na área de tecnologia, o governo do Estado distribuiu, desde 2020, mais de 200 mil chromebooks para uso dos estudantes nas salas de aula. Antes, esses equipamentos não existiam na rotina das escolas. Com a aquisição dos computadores, que são portáteis e de fácil manuseio, os professores passaram a contar com novas opções de atividades e propostas pedagógicas, utilizando os recursos de compartilhamento em nuvem e ampliando, dessa forma, a inclusão digital.

Ao longo do ano letivo de 2025, já foram entregues 100 mil unidades, em um investimento total de mais de R$ 128,9 milhões. Dessa nova remessa, 3.700 unidades foram destinadas aos professores, 35.130 serão encaminhadas para 1.032 escolas e 1.170 serão mantidas como reserva técnica, caso sejam necessárias substituições.

Leite em visita a uma escola para acompanhar obras e conhecer laboratório de informática onde foram instalados os chromebooks -Foto: Maurício Tonetto/Secom