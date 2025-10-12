WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Seco
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Império
Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Sicoob
Folha Popular
Educação

Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação

Na próxima quarta-feira (15/10), comemora-se o Dia dos Professores, profissionais que podem transformar vidas, inspirar sonhos, despertar curiosida...

12/10/2025 11h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Um dos esforços da gestão Leite foi a realização de concursos públicos. Só na seleção de setembro, são mais de 6 mil novas vagas -Foto: Jürgen Maryhofer/Arquivo Secom
Um dos esforços da gestão Leite foi a realização de concursos públicos. Só na seleção de setembro, são mais de 6 mil novas vagas -Foto: Jürgen Maryhofer/Arquivo Secom

Na próxima quarta-feira (15/10), comemora-se o Dia dos Professores, profissionais que podem transformar vidas, inspirar sonhos, despertar curiosidades e criar caminhos criativos para que cada estudante descubra seu potencial. A educação gaúcha tem avançado, nos últimos anos, com diversas ações e investimentos que tiveram, como objetivo, a valorização do trabalho docente. Desde obras de infraestrutura, que transformaram os espaços das escolas, até políticas de reconhecimento, os professores da Rede Estadual têm sido o foco de uma série de iniciativas do governo Leite.

As ações, implementadas em diferentes frentes, concentraram esforços para melhorar a qualidade do ensino por meio da modernização tecnológica, com novos equipamentos nas salas de aula, a ampliação do quadro dos servidores e recursos extras para agilizar pequenos reparos e adquirir materiais escolares. Na Educação, o propósito do governo é o futuro: do estudante, do professor e da sociedade.


Mais professores

Um dos esforços da gestão Eduardo Leite foi a realização de concursos públicos. Antes, o Estado permaneceu dez anos sem realizar concurso público para professores. O último, até então, havia sido em 2013. O governo do Estado, em 2023, promoveu um certame com 1.500 vagas para o magistério estadual. Os novos servidores foram nomeados em 2024.

Neste ano, outro concurso está em andamento, com mais de 6 mil vagas em todas as áreas do conhecimento, abrangendo todas as regiões do Estado. Ao todo, serão mais de 7.500 professores efetivos que reforçarão, até o final de 2026, o quadro docente nas escolas estaduais.

O concurso de 2025, realizado no mês de setembro, teve mais de 41 mil inscritos. As provas ocorreram nas sedes das 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CREs), prevendo ainda oportunidades para atuar na Educação Profissional e na Educação Indígena. A divulgação final dos aprovados está prevista para março de 2026.

Além disso, de forma inédita, ambos os concursos do magistério incluíram a política de ações afirmativas, atendendo às exigências do Decreto 56.229/2021. Dessa forma, a reserva contemplou vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negras e trans, em um esforço de combater desigualdades históricas e impulsionar a diversidade no serviço público.

Após uma década de interrupção, o governo Leite também retomou as promoções da carreira do magistério -Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Palácio Piratini
Após uma década de interrupção, o governo Leite também retomou as promoções da carreira do magistério -Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Palácio Piratini

Retomada das promoções

Após uma década de interrupção, o governo do Estado também retomou as promoções da carreira do magistério. Mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas de educação serão contemplados pela medida. O cronograma prevê duas etapas: a primeira metade dos servidores será promovida ainda em 2025; a segunda, em 2026. Com isso, o investimento estimado é de R$ 19,1 milhões em 2025 e R$ 61,5 milhões em 2026.

Mais de R$ 500 milhões para a gestão escolar

Desde sua implementação, em 2021, o Programa Agiliza Educação já destinou mais de R$ 500 milhões às escolas da Rede Estadual. O programa surgiu para complementar os valores que são enviados mensalmente e busca reduzir a burocracia e os trâmites administrativos, acelerando a resolução de problemas pontuais, que não exigem grandes obras de infraestrutura.

Antes, não havia um repasse similar para as escolas, que recebiam somente os valores da autonomia financeira. Durante o ano letivo de 2025, estão sendo repassados R$ 180 milhões até 30 de dezembro, em parcelas mensais. A forma de aplicar os recursos segue os critérios definidos pela Lei de Gestão Democrática das Escolas, valorizando a participação da comunidade escolar na tomada de decisões e na priorização dos valores e respeitando a legislação de licitações.

Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom

Qualificação de futuros professores e integração com as licenciaturas

O governo do Estado também aposta na qualificação dos futuros professores. Desde 2024, a Rede Estadual conta com o Programa Nosso Docente, que surgiu para aprimorar o processo de estágio supervisionado nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi desenvolvida para integrar os estudantes de licenciatura, que estão cursando o Ensino Superior, com a realidade das salas de aula, proporcionando uma formação prática com o apoio dos professores que já atuam na Rede Estadual.

O projeto estabelece um fluxo integrado de capacitação, registro e acompanhamento dos estágios. Com isso, foram estabelecidos novos critérios que facilitaram a inscrição e a execução das atividades dos estagiários de licenciatura . Os professores da Rede Estadual interessados em assumir o papel de mentores também recebem uma formação específica. Uma vez habilitados, eles podem se cadastrar no sistema, o que gera automaticamente uma vaga no Painel de Vagas de Estágios.

As informações permanecem, assim, disponíveis na plataforma digital, que permite visualizar as oportunidades disponíveis em toda a Rede Estadual, inclusive com uma busca que mostra a região, o nome da escola e os componentes curriculares. Antes, o estágio curricular das licenciaturas nas escolas estaduais não seguia procedimentos unificados e não havia formação própria para os professores mentores dos estagiários.


Modernização da rede com novos equipamentos para a aprendizagem

Na área de tecnologia, o governo do Estado distribuiu, desde 2020, mais de 200 mil chromebooks para uso dos estudantes nas salas de aula. Antes, esses equipamentos não existiam na rotina das escolas. Com a aquisição dos computadores, que são portáteis e de fácil manuseio, os professores passaram a contar com novas opções de atividades e propostas pedagógicas, utilizando os recursos de compartilhamento em nuvem e ampliando, dessa forma, a inclusão digital.

Ao longo do ano letivo de 2025, já foram entregues 100 mil unidades, em um investimento total de mais de R$ 128,9 milhões. Dessa nova remessa, 3.700 unidades foram destinadas aos professores, 35.130 serão encaminhadas para 1.032 escolas e 1.170 serão mantidas como reserva técnica, caso sejam necessárias substituições.

Leite em visita a uma escola para acompanhar obras e conhecer laboratório de informática onde foram instalados os chromebooks -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Leite em visita a uma escola para acompanhar obras e conhecer laboratório de informática onde foram instalados os chromebooks -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Ascom Seduc
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Secretárias Raquel e Izabel destacaram atuação conjunta das secretarias durante a inauguração neste sábado -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc Governo Leite inaugura sede das 15ª coordenadorias regionais de Educação (CRE) e de Obras Públicas (Crop) em Erechim
© Tomaz Silva/Agência Brasil Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação
Grupo escolar comemorou assinatura das obras com as secretárias Izabel e Raquel -Foto: Vitor Necchi/SOP Governo Leite autoriza início de obras no Colégio Estadual Haidee Tedesco Reali, em Erechim
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Império
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Império
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
APPATA
Império
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 11 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Fitness
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Raffaelli
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Fitness
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados