Governo do Estado investirá R$ 6 milhões em espaços de esporte e lazer em Novo Hamburgo

O governo do Estado anunciou, na terça-feira (15/10), um investimento de mais de R$ 6 milhões na área de esporte e lazer no município de Novo Hamburgo. Do total, R$ 5 milhões serão destinados à construção de um novo ginásio esportivo multiuso. Serão repassados ainda R$ 700 mil para melhorias na Praça da Juventude e outros R$ 500 mil para reformas na Praça Ulysses Guimarães. Em Novo Hamburgo, tem governo do Estado.

O anúncio foi feito pelo secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral. “Esporte, segurança e qualidade de vida: seguimos lutando pelo povo gaúcho em Novo Hamburgo e nas demais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Cada investimento nesse sentido é a certeza de que o futuro do Estado está no caminho certo”, celebrou.

Investimentos históricos na área

O novo ginásio de Novo Hamburgo está no escopo do Programa Rede de Ginásios Multiuso, que tem investimento do governo do Estado de R$ 55 milhões e prevê a construção de 15 estruturas em cidades atingidas pelas enchentes de 2024. A iniciativa integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e que foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

As instalações serão erguidas em municípios afetados pelas enchentes e terão como diferencial uma estrutura para acolher desabrigados e servir como centros de apoio humanitário.As prefeituras garantirão os terrenos como contrapartidas, os quais devem estar localizados em áreas não alagáveis.

Já a Praça da Juventude terá seu espaço qualificado pelo Avançar Mais no Esporte. Desde 2019, R$ 178 milhões já foram investidos pelo Estado por meio dos programas Avançar no Esporte e Avançar Mais no Esporte. Nesse período, foram realizadas mais de 270 obras de melhorias e construção de espaços esportivos e iluminação de espaços de lazer.

Por fim, a Praça Ulysses Guimarães terá sua reforma realizada com verbas oriundas do RS Seguro Esporte, que investe R$ 8 milhões em infraestrutura esportiva em áreas em vulnerabilidade social e altos índices de violência. O programa é inédito na área esportiva, ao aliar o tema à segurança pública. Antes do programa, as construções não eram pensadas para esse fim.