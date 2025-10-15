Jorge Seif rebate críticas de Lula ao Congresso

Em pronunciamento nesta quarta-feira (15), o senador Jorge Seif (PL-SC) reagiu a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que classificou o atual Congresso como o de mais "baixo nível" da história. Para Seif, a fala do presidente, feita em um evento em homenagem aos professores no Rio de Janeiro, é na verdade um reconhecimento à atuação parlamentar, que, em sua avaliação, está trabalhando para conter desmandos do Executivo.

— Quando o senhor [Lula] fala que este é o pior Congresso, o senhor está me dando uma honra ao mérito por eu não concordar com o desgoverno de Vossa Excelência, de seus ministros, especialmente do "Ministro Taxade", como é conhecido o ministro da Economia, o [Fernando] Haddad — afirmou o senador.

Jorge Seif também criticou a imprensa e os institutos de pesquisa que fazem especulações sobre possíveis candidatos da direita, argumentando que Jair Bolsonaro continua sendo a principal liderança do campo conservador no Brasil. Para Seif, o ex-presidente foi alvo de perseguição por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Além disso, o senador defendeu a votação das propostas de anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, é preciso garantir que essas matérias sejam apreciadas pela Câmara e pelo Senado.