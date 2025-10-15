WhatsApp

Senado Federal

Lucas Barreto homenageia professores e critica descaso com a educação

Ao destacar o Dia do Professor, o senador Lucas Barreto (PSD-AP) homenageou esses profissionais durante pronunciamento em Plenário nesta quarta-fei...

15/10/2025 20h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Ao destacar o Dia do Professor, o senador Lucas Barreto (PSD-AP) homenageou esses profissionais durante pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (15). Ele enfatizou o papel essencial da categoria na construção de uma sociedade justa e desenvolvida. E também alertou sobre a necessidade de se garantir condições dignas de trabalho aos educadores.

Além disso, o senador criticou a omissão de autoridades governamentais diante das dificuldades enfrentadas por esses profissionais.

— É fácil aplaudir o professor no discurso. Difícil é permanecer ao lado dele quando o Estado lhe nega condições dignas, quando o desrespeita, quando o transforma em alvo do descaso e improviso — afirmou.

Lucas Barreto salientou que conhece a realidade dos professores no Amapá (estado que ele representa) e reafirmou seu compromisso com a defesa da educação pública de qualidade.

