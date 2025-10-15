Sergio Moro pede voto de louvor a María Corina Machado por Nobel da Paz

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (15), o senador Sergio Moro (União-PR) elogiou a escolha de María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, para o Prêmio Nobel da Paz e apresentou um voto de louvor à agraciada.

Moro declarou que María representa a resistência democrática à ditadura de Nicolás Maduro e criticou a postura do governo brasileiro — que, observou ele, se manteve em silêncio diante da premiação.

— Cabe aqui lamentar a posição do governo Lula em relação à Venezuela e em relação ao próprio Prêmio Nobel concedido à María Corina Machado. [...] Temos uma defensora da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, uma mulher latino-americana, e, no entanto, nem Itamaraty nem o próprio presidente Lula falaram algo sobre esse fato.

O senador lembrou que María vive escondida devido à repressão do regime venezuelano. Também ressaltou que ela participou remotamente de uma audiência promovida em 2023 pela Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado.