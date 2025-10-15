WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Fitness
Império
Sicoob
Meganet
Niederle
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Folha Popular
Sala
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Câmara

Setor de transporte critica nova metodologia de rastreamento de agrotóxicos do governo federal

Segundo eles, o sistema aumentará custos e foi definido sem diálogo com o setor; Ministério da Agricultura defende integração de dados e segurança

15/10/2025 20h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Participantes de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados criticaram a nova metodologia do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para rastrear o transporte de agrotóxicos.

Segundo eles, a proposta não foi discutida com o setor produtivo e pode aumentar os custos logísticos.

O debate foi realizado a pedido dos deputados Pedro Lupion (PP-PR) e Pezenti (MDB-SC).

O diretor jurídico da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), Marco Aurélio Ribeiro, disse que o setor já enfrentou problemas semelhantes no estado de São Paulo, onde um sistema de rastreamento elevou custos de forma significativa.

“A tarifa para licença de transporte de produtos potencialmente perigosos passou de R$ 16 para R$ 600 por veículo”, afirmou.

Ribeiro alertou para o risco do aumento de custos em toda a cadeia produtiva com o novo sistema.

“Haverá um registro obrigatório de veículos e transportadoras. Esse custo vai acabar recaindo sobre o produtor agrícola e, no fim, sobre o consumidor”, declarou.

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Debater o Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos e Afins. Secretário Executivo - Ministério da Agricutura e Pecuária (MAPA), Irajá Rezende de Lacerda
Lacerda: novo sistema permite maior controle de produtos contrabandeados ou falsificados

Mais prazo e diálogo
A representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), Lídia Cristina Jorge dos Santos, também criticou o processo de elaboração da portaria do ministério. Segundo ela, a norma foi publicada antes do fim das discussões com o setor produtivo.

Lídia Jorge afirmou ainda que as informações exigidas pelo novo sistema são redundantes, pois já constam de documentos fiscais e de bases públicas.
Ela também considerou insuficiente o prazo de 120 dias para implantação do sistema, sugerindo três anos, conforme proposta inicial do grupo de trabalho que discutiu o tema.

Ministério da Agricultura
 O secretário-executivo do Mapa, Irajá Rezende de Lacerda, defendeu o novo modelo, que deve integrar dados federais, estaduais, municipais e privados por meio de um sistema criptografado com QR code único para cada produto.

“Hoje, cada órgão e empresa tem seu próprio sistema. A proposta é integrar todos em um ambiente único, com segurança e interoperabilidade, como ocorre com os dados da Receita Federal”, explicou.

De acordo com Lacerda, a padronização das informações permitirá maior eficiência na gestão pública, inibição de crimes tributários, sanitários e ambientais e controle de produtos contrabandeados ou falsificados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Império
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Seco
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 6 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 6 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Meganet
Tarzan
Fitness
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Meganet
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados