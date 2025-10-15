WhatsApp

Câmara

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil

“Câmara pelo Brasil” foi criado em julho pelo presidente Hugo Motta

15/10/2025 21h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O coordenador-geral do programa “Câmara pelo Brasil”, deputado Da Vitoria (PP-ES), apresentou o plano a coordenadores de bancadas estaduais nesta quarta-feira (15). Criado em julho pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o programa promove o deslocamento de deputados e comissões para as diversas regiões do país.

Os objetivos do “Câmara pelo Brasil” são:

  • coletar informações regionais, com destaque para as demandas e prioridades locais;
  • dar visibilidade à atividade dos parlamentares nos estados e municípios; e
  • promover a Câmara como uma instituição mais próxima do cidadão.

Na prática, o programa associa-se aos parlamentares que propõem ações. Ele envolve o deslocamento de deputados para participar de audiências públicas, visitas técnicas e debates junto à sociedade. Também poderá haver sessões itinerantes em assembleias legislativas nos estados.

Estão previstos ainda o acompanhamento de equipe institucional, cobertura jornalística e divulgação nos veículos de comunicação e nas redes sociais da Câmara, entre outras ações.

“O programa ‘Câmara pelo Brasil’ é mais uma ferramenta para fortalecer o trabalho do parlamentar no seu estado, na sua região, na instituição que ele representa, na categoria que ele defende”, afirmou Da Vitoria. “E principalmente dar mais visibilidade a muitos trabalhos que impactam diretamente a vida do cidadão brasileiro.”

Lideranças
O “Câmara pelo Brasil” envolve a participação de diversos líderes, incluindo o presidente Hugo Motta, coordenadores das cinco regiões do país, presidentes de comissões temáticas e coordenadores de bancadas estaduais.

Os deputados designados para o comitê de coordenação do programa são:

  • Centro-Oeste: Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF);
  • Nordeste: Leo Prates (PDT-BA);
  • Norte: Júnior Ferrari (PSD-PA);
  • Sudeste: Da Vitoria (PP-ES); e
  • Sul: Toninho Wandscheer (PP-PR).

O comitê tem a função de propor diretrizes, estratégias e cronogramas à Presidência da Câmara, além de articular com as bancadas regionais temas prioritários para as visitas.

Sugestões
Na reunião de apresentação, Leo Prates afirmou que o programa dar visibilidade, de forma coordenada, ao que os deputados já fazem sozinhos. “Meu maior sonho é ver sessão na quinta-feira em uma assembleia legislativa”, admitiu.

Por sua vez, Julio Cesar Ribeiro disse que o programa vai "mostrar para a população que nós trabalhamos”. Ele lamentou que muito do trabalho da Câmara – como a votação de projetos importantes – muitas vezes não chegue ao cidadão.

Já o deputado Igor Timo (PSD-MG), subcoordenador da região Sudeste, sugeriu que as visitas comecem pelas capitais dos estados, pela representatividade delas.

