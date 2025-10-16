WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Unimed
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Niederle
Seu Manoel
Meganet
Câmara

Câmara aprova projeto que prevê medidas para assegurar o convívio de crianças com a natureza; acompanhe

Proposta será enviada ao Senado

16/10/2025 00h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas destinadas a garantir o direito de crianças e adolescentes à natureza. A proposta será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), o Projeto de Lei 2225/24 foi aprovado nesta quarta-feira (15) na forma de um substitutivo da relatora, deputada Natália Bonavides (PT-RN).

Segundo o texto, o poder público deve assegurar que os direitos de crianças e adolescentes sejam especificamente considerados nas políticas públicas de desenvolvimento urbano. Deverá haver, inclusive, participação desse público por meio de procedimentos adequados às diferentes faixas etárias.

Assim, devem ser levadas em conta demandas como:

  • necessidades de crianças e adolescentes no uso do espaço urbano;
  • prioridade de equipamentos para brincar em áreas como parques, bibliotecas, praças e calçadas; e
  • criação de sistemas de alerta e rotas de fuga de fácil compreensão para essa faixa etária acessar na ocorrência de eventos climáticos extremos.

O planejamento urbano terá ainda de realizar pesquisas para identificar onde ocorre o maior número de deslocamentos a pé e por bicicleta de crianças e adolescentes, a fim de priorizar melhorias nesses pontos relacionados à sua segurança e permanência.

Visão estratégica
Natália Bonavides afirmou que a proposta demonstra visão estratégica e compromisso com o futuro do país, ao reconhecer que garantir o direito de crianças e adolescentes à natureza é investir em saúde, educação e cidadania ambiental.

"A convivência com a natureza fortalece o senso de pertencimento e responsabilidade socioambiental, valores indispensáveis para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação do planeta", disse a relatora.

Segundo ela, o projeto pode ser apelidado de ECA Ambiental, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Natália Bonavides afirmou que o projeto também integra os conceitos constitucionais do direito ao meio ambiente equilibrado e da prioridade à proteção de crianças e adolescentes. "A perspectiva de proteção integral deve ser observada em cada coisa a ser feita que se relacione com o meio ambiente", declarou.

A deputada explicou que diversos estudos demonstram que o contato com o meio ambiente natural contribui significativamente para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças, promovendo saúde mental, empatia, criatividade e consciência ecológica. "Teve uma coisa muito bonita no processo de discussão [do texto], que foi a participação de crianças podendo falar sobre como a mudança do clima afetava sua vida concreta."

Espaços naturalizados
O projeto estabelece que a União, os estados e os municípios deverão viabilizar e estimular a criação de espaços de brincar naturalizados em locais públicos e privados onde haja circulação de crianças e adolescentes, inclusive com a presença de elementos naturais e culturais dos territórios.

Terão de promover também programas de visitação desse público e de sua família e escolas a áreas protegidas, unidades de conservação e áreas verdes e azuis (ecossistemas aquáticos).

Educação e natureza
No âmbito de sua competência, os governos federal, estaduais e municipais deverão estimular, na rede de ensino, a adoção da educação baseada na natureza.

A educação baseada na natureza é definida pelo texto como a convergência da educação ambiental e climática com estratégias de educação que estimulem o acesso e o vínculo à natureza.

Além disso, prevê medidas de resiliência climática, promoção da biodiversidade e valorização da interdependência de todas as formas de vida.

Como exemplos de ações e projetos, o projeto cita:

  • o contato dos estudantes com a natureza;
  • a promoção de espaço escolar adaptado às mudanças climáticas e à sustentabilidade socioambiental;
  • a promoção de espaços naturais no entorno escolar; e
  • a priorização das escolas no recebimento de soluções de políticas de adaptação e mitigação climática.

Espaço escolar
Entre as diretrizes para a promoção do espaço escolar adequado destacam-se:

  • valorização da vegetação local e espécies nativas, frutíferas ou não, e plantio e criação de hortas e jardins com os estudantes;
  • incentivo ao manejo integrado das águas, com o uso de soluções naturais;
  • prioridade para superfícies naturais que absorvem água e diminuem o calor, como terra ou grama;
  • promoção de áreas de sombra para promover conforto térmico no microclima da escola e seu entorno; e
  • valorização de brinquedos e mobiliários desenvolvidos a partir de elementos naturais.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Discussão e votação de propostas legislativas.
Deputados aprovaram o projeto em sessão do Plenário

Críticas
Durante o debate em Plenário, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) criticou a proposta por aumentar despesas para estados e municípios. "Este projeto é utópico e quebra o pacto federativo. Isso é matéria municipal", afirmou.

Segundo ele, a proposta é inviável, e os prefeitos serão processados pelo seu não cumprimento.

O deputado Eli Borges (PL-TO) afirmou que a proposta quer fazer das crianças um caminho "para perpetuar doutrinações de diversas vertentes".

Para o deputado Gilson Marques (Novo-SC), o projeto é a legalização da mentira e da promessa vazia. "Não podemos prometer algo que é impossível, que custa caro", disse.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicoob
Império
Unimed
Sala
Seco
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Império
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Fitness
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Agro Niederle
Seco
Império
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Tarzan
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 6 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 6 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Tarzan
Império
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Ipiranga
Sala
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Império
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados