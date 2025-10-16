Pró-Cultura RS investe em projetos culturais em Vista Gaúcha

O município de Vista Gaúcha foi contemplado com apoio financeiro do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do edital SEDAC nº 12/2025, do FAC-RS (Fundo de Apoio à Cultura). O investimento de R$ 50 mil será destinado à realização de eventos culturais populares ao longo de 2025.

Além do valor repassado pelo Estado, a Prefeitura de Vista Gaúcha fará um investimento adicional de R$ 10 mil como contrapartida, totalizando R$ 60 mil para o fomento cultural no município.

O recurso faz parte do programa Pró-Cultura, iniciativa do governo estadual que tem como objetivo promover a cultura gaúcha e apoiar a produção e circulação de manifestações artísticas em diversas linguagens.

A Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do Conselho Municipal da Cultura, será responsável pela execução das ações. O investimento permitirá a contratação de serviços artísticos e culturais e a organização de eventos que envolvam a comunidade local, fortalecendo a cultura popular e ampliando o acesso da população a atividades culturais de qualidade.

De acordo com o prefeito Locatelli, a conquista representa um avanço importante para a valorização das tradições locais.

“Esse apoio do Estado é um incentivo fundamental para a realização de eventos que promovem nossa cultura e trazem mais vida ao nosso povo. Estamos muito felizes e confiantes de que essas ações fortalecerão nossa identidade cultural”, destacou o prefeito.

A previsão é de que, ainda em 2025, a população de Vista Gaúcha e visitantes possam desfrutar de shows, festivais e outras atividades culturais que farão parte da programação apoiada pelo Pró-Cultura RS.

