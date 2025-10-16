WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Império
Meganet
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Unimed
F&J Santos
Seco
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Vista Gaúcha

Pró-Cultura RS investe em projetos culturais em Vista Gaúcha

Cultura

16/10/2025 09h33
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

O município de Vista Gaúcha foi contemplado com apoio financeiro do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do edital SEDAC nº 12/2025, do FAC-RS (Fundo de Apoio à Cultura). O investimento de R$ 50 mil será destinado à realização de eventos culturais populares ao longo de 2025.

Além do valor repassado pelo Estado, a Prefeitura de Vista Gaúcha fará um investimento adicional de R$ 10 mil como contrapartida, totalizando R$ 60 mil para o fomento cultural no município.

O recurso faz parte do programa Pró-Cultura, iniciativa do governo estadual que tem como objetivo promover a cultura gaúcha e apoiar a produção e circulação de manifestações artísticas em diversas linguagens.

A Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do Conselho Municipal da Cultura, será responsável pela execução das ações. O investimento permitirá a contratação de serviços artísticos e culturais e a organização de eventos que envolvam a comunidade local, fortalecendo a cultura popular e ampliando o acesso da população a atividades culturais de qualidade.

De acordo com o prefeito Locatelli, a conquista representa um avanço importante para a valorização das tradições locais.

“Esse apoio do Estado é um incentivo fundamental para a realização de eventos que promovem nossa cultura e trazem mais vida ao nosso povo. Estamos muito felizes e confiantes de que essas ações fortalecerão nossa identidade cultural”, destacou o prefeito.

A previsão é de que, ainda em 2025, a população de Vista Gaúcha e visitantes possam desfrutar de shows, festivais e outras atividades culturais que farão parte da programação apoiada pelo Pró-Cultura RS.

Com informações da Radio A Verdade

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena
- Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Sala
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Unimed
Império
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Seco
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados