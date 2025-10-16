WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Folha Popular
Niederle
Meganet
Sala
Mercado do povo
Fitness
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Seco
Unimed
Câmara

Congresso adia votação da LDO e de veto parcial à Lei do Licenciamento Ambiental

Votações ainda não foram remarcadas

16/10/2025 09h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional cancelou a sessão que faria nesta quinta-feira (16) para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A sessão também analisaria o veto parcial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à Lei Geral do Licenciamento Ambiental , sancionada em agosto.

A sessão ainda não foi remarcada.

Antes de ir ao Plenário do Congresso, o projeto da LDO ( PLN 2/25 ) precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). O relatório do deputado Gervásio Maia (PSB-PB) prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

A LDO orienta a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. De acordo com a Constituição, o PLN 2/25 deveria ter sido votado pelo Congresso Nacional em julho — antes do envio da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, o que ocorreu em agosto.

Licenciamento ambiental
 Senadores e deputados também podem analisar o veto parcial ao projeto que deu origem à Lei 15.190/25, com novas regras para o licenciamento ambiental. O presidente barrou 63 dos 400 dispositivos do Projeto de Lei 2159/21, aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Entre outros pontos, Lula vetou a possibilidade de o Licenciamento Ambiental Especial (LAE) ser realizado com fase única. A modalidade de licenciamento só pode ser acionada para projetos prioritários, com equipes focadas em dar celeridade aos licenciamentos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Império
Sicoob
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Império
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Seco
Meganet
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Fitness
Seco
Ipiranga
Sala
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Fitness
Sala
Seco
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados