WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Sala
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
APPATA
Folha Popular
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Niederle
Ponto Grill
Senado Federal

Cancelada sessão do Congresso que analisaria vetos à Lei de Licenciamento Ambiental

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16) para análise dos vetos presidenciais à Lei Geral do ...

16/10/2025 10h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16) para análise dos vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (VET 29/2025). Em nota, o presidente do Senado informa que o adiamento atende a pedido da liderança do governo no Congresso Nacional.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou 59 trechos ao sancionar a Lei 15.190, de 2025 , que estabelece sete tipos de licenças ambientais. Os trechos vetados tratam da dispensa do licenciamento ambiental, simplificação do licenciamento e de suas exigências e responsabilidades e da função dos órgãos federais (Ibama, Funai, ICMBio e Fundação Palmares, por exemplo), estados e municípios no processo de licenciamento.

LDO

A sessão inicialmente analisaria também o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2025). Antes de ir ao Plenário do Congresso, o projeto da LDO precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), o que foi adiado nesta semana . O relatório do deputado Gervásio Maia (PSB-PB) prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, Carlos Viana (centro), e Cícero Marcelino de Souza Santos (à direita) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
O Plenário do Senado durante a comemoração do centenário do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (C) e Cícero Marcelino (D) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CPMI: prestador de serviços diz que abriu empresas para atender a Conafer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Seco
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Fitness
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Império
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Fitness
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados