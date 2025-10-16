WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
Lazzaretti
Fitness
Senado Federal

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam analisados os vetos presidenciais à ...

16/10/2025 11h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Visão do painel eletrônico do Plenário da Câmara durante sessão do Congresso em junho deste ano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Visão do painel eletrônico do Plenário da Câmara durante sessão do Congresso em junho deste ano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam analisados os vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (VET 29/2025) e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2025). Em nota, o presidente do Senado informa que o adiamento atende a pedido da liderança do governo no Congresso Nacional.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou 59 trechos ao sancionar a Lei 15.190, de 2025 , que estabelece sete tipos de licenças ambientais. Os trechos vetados tratam, por exemplo, da dispensa do licenciamento ambiental e função dos órgãos federais.

LDO

A sessão inicialmente analisaria também o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 2/2025). Antes de ir ao Plenário do Congresso, o projeto da LDO precisa passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), o que foi adiado nesta semana . O relatório do deputado Gervásio Maia (PSB-PB) prevê superávit de R$ 34,3 bilhões em 2026, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, Carlos Viana (centro), e Cícero Marcelino de Souza Santos (à direita) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
O Plenário do Senado durante a comemoração do centenário do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (C) e Cícero Marcelino (D) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CPMI: prestador de serviços diz que abriu empresas para atender a Conafer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Fitness
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Sicredi
Seco
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Sala
Ipiranga
Sicoob
Império
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Seco
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
APPATA
Ipiranga
Seco
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Seco
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados