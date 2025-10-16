WhatsApp

Comissão debate uso da protonterapia no tratamento de câncer

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (21) para discutir o uso da protonterapia no tratament...

16/10/2025 11h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (21) para discutir o uso da protonterapia no tratamento de câncer no Brasil. O debate será realizado às 9 horas, no plenário 7.

A protonterapia é uma forma avançada de terapia com radiação que utiliza feixe de prótons para destruir células cancerígenas com alta precisão, reduzindo danos aos tecidos saudáveis e os efeitos colaterais.

Para o deputado Paulo Folletto (PSB-ES), que solicitou a audiência, o tema é de grande relevância diante dos altos índices de mortalidade por câncer e do elevado custo das tecnologias de diagnóstico e tratamento da doença.

Folleto destaca que a protonterapia pode ser usada para tratar vários tipos de câncer, reduzir o tempo de tratamento e aumentar a probabilidade de cura.

"Apesar dessas vantagens, o Brasil ainda não possui centros de tratamento que utilizem a terapia. A técnica ainda é pouco conhecida pela população e por muitos profissionais de saúde", afirma.

"Novas terapias mais eficazes, seguras e com menos efeitos colaterais são desejáveis para os pacientes. Por isso, considero essencial um debate mais aprofundado sobre o tema", diz o deputado.

