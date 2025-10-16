Comissão de Meio Ambiente debate participação indígena nas decisões da COP30

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (21) audiência pública sobre a participação dos povos indígenas nas decisões da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). A reunião será realizada no plenário 2, às 10 horas.

O debate atende a pedido da deputada Duda Salabert (PDT-MG), presidente da Subcomissão Especial da COP30. Segundo a parlamentar, o objetivo é discutir mecanismos que assegurem o protagonismo dos povos indígenas nas negociações climáticas que ocorrerão durante a conferência, que ocorrerá em Belém (PA), em novembro.

Duda Salabert acrescenta que as terras indígenas têm papel central no combate ao desmatamento e nas ações de enfrentamento às mudanças climáticas por apresentarem os melhores índices de conservação ambiental do país.

“É fundamental que os povos indígenas, por meio de suas organizações representativas, ocupem espaços relevantes nas negociações climáticas, nesta e nas próximas COPs”, afirma.