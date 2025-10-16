WhatsApp

Comissão de Meio Ambiente debate participação indígena nas decisões da COP30

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (21) audiência pública sobre a participaçã...

16/10/2025 11h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (21) audiência pública sobre a participação dos povos indígenas nas decisões da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). A reunião será realizada no plenário 2, às 10 horas.

O debate atende a pedido da deputada Duda Salabert (PDT-MG), presidente da Subcomissão Especial da COP30. Segundo a parlamentar, o objetivo é discutir mecanismos que assegurem o protagonismo dos povos indígenas nas negociações climáticas que ocorrerão durante a conferência, que ocorrerá em Belém (PA), em novembro.

Duda Salabert acrescenta que as terras indígenas têm papel central no combate ao desmatamento e nas ações de enfrentamento às mudanças climáticas por apresentarem os melhores índices de conservação ambiental do país.

“É fundamental que os povos indígenas, por meio de suas organizações representativas, ocupem espaços relevantes nas negociações climáticas, nesta e nas próximas COPs”, afirma.

VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
