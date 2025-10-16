WhatsApp

Agricultura

Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia p...

16/10/2025 12h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

O Milk Summit Brazil foi encerrado na quarta-feira (15/10), em Ijuí, com sucesso de público, debates qualificados sobre o cenário atual da cadeia produtiva do leite no Estado e no Brasil, abordando estratégias de competitividade, gestão e mercados internacionais. O evento iniciou na terça-feira (14), durante a realização da Exposição Festa Internacional das Etnias (ExpoFest), no Parque de Exposições Wanderley Burmann.

Com lotação de público, cerca de 750 pessoas presentes, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias. O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, destacou o sucesso do Milk Summit. “Foram dois dias de debates importantes sobre o setor leiteiro, trazendo novidades e inovações aos produtores, indústria e presentes, com o objetivo único de desenvolver o setor que tem grande potencial produtivo”, enfatizou.

O Milk Summit é uma realização do governo do Estado, por meio da Seapi e do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do RS (Fundoleite), Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat/RS), Prefeitura de Ijuí, Emater/RS-Ascar, Suport D’Leite e Impulsa Ijuí. Uma nova edição do evento já está confirmada para 2026. A sede do evento permanecerá no município de Ijuí nos dias 14 e 15 de outubro, novamente integrada à programação da ExpoFest.

O coordenador do Milk Summit 2025 e secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini, confirmou que a próxima edição terá enfoque ainda maior, abrangendo os países do Cone Sul como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. “Com produtores, cooperativas, indústrias, governo, técnicos e pesquisadores lado a lado, retomamos um espaço de construção para o futuro do leite e vamos ampliar os horizontes no próximo ano”, destacou.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

