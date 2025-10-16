WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Meganet
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Niederle
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Folha Popular
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Câmara

Comissão aprova projeto que cria programa de capacitação digital para pessoas idosas

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

16/10/2025 14h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3776/25, que institui o Programa Nacional de Oficinas Digitais para a Terceira Idade (60digital), para promover a inclusão digital da população idosa por meio de oficinas gratuitas de capacitação tecnológica.

A proposta prevê parcerias com centros de convivência, escolas, universidades e outras instituições para a realização das oficinas, sobre temas como:

  • uso de smartphones e aplicativos de comunicação;
  • acesso a serviços bancários e públicos digitais;
  • navegação segura na internet e prevenção a golpes digitais; e
  • uso das redes sociais de forma segura e produtiva.

O relator, deputado Castro Neto (PSD-PI), recomendou a aprovação do texto. “As pessoas idosas, a partir dessa iniciativa, poderão se sentir seguras e confiantes no uso de equipamentos modernos e complexos”, avaliou ele no parecer aprovado.

“A inclusão digital da terceira idade é importante para acesso à informação, para comunicação com familiares e para uso de serviços públicos, além da prevenção a golpes”, disse o deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), autor da proposta.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Tarzan
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Fitness
Império
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Fitness
Unimed
Meganet
F&J Santos
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Império
Meganet
Unimed
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ipiranga
Império
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados