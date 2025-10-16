Comissão aprova projeto que cria programa de capacitação digital para pessoas idosas

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3776/25, que institui o Programa Nacional de Oficinas Digitais para a Terceira Idade (60digital), para promover a inclusão digital da população idosa por meio de oficinas gratuitas de capacitação tecnológica.

A proposta prevê parcerias com centros de convivência, escolas, universidades e outras instituições para a realização das oficinas, sobre temas como:

uso de smartphones e aplicativos de comunicação;

acesso a serviços bancários e públicos digitais;

navegação segura na internet e prevenção a golpes digitais; e

uso das redes sociais de forma segura e produtiva.

O relator, deputado Castro Neto (PSD-PI), recomendou a aprovação do texto. “As pessoas idosas, a partir dessa iniciativa, poderão se sentir seguras e confiantes no uso de equipamentos modernos e complexos”, avaliou ele no parecer aprovado.

“A inclusão digital da terceira idade é importante para acesso à informação, para comunicação com familiares e para uso de serviços públicos, além da prevenção a golpes”, disse o deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), autor da proposta.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.