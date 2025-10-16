Setur abre edital de chamamento público para expositores junto ao estande do Estado na BTM 2025

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) anuncia a seleção de interessados em participar como coexpositores no estande do Estado de Santa Catarina na BTM (Brazil Travel Marketing) 2025. O evento é um dos maiores do Turismo no país e será realizada entre os dias 23 a 24 de outubro, em Fortaleza (CE).

:: Confira o edital: https://drive.google.com/file/d/1J_5xuIKayiAZu2VtnvB-s4mjsuMc8AH1/view?usp=drive_link



:: Confira o formulário de inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHXDJ5urz7zP_LG4zxx-fjpEW0fstAgxMPxI8JpTJ0x0niQQ/viewform