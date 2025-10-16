WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicredi
Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
APPATA
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
Senado Federal

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil

A inclusão do direito digital no Código Civil foi tema de audiência pública nesta quinta-feira (16) na comissão temporária que trabalha na atualiza...

16/10/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A comissão temporária que examina o PL 4/2025, do novo Código Civil, promoveu sua segunda audiência pública - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
A comissão temporária que examina o PL 4/2025, do novo Código Civil, promoveu sua segunda audiência pública - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A inclusão do direito digital no Código Civil foi tema de audiência pública nesta quinta-feira (16) na comissão temporária que trabalha na atualização do diploma legal. Presidido pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o colegiado analisa o anteprojeto apresentado no ano passado pela comissão especial de juristas criada com esse propósito.

O texto passou a tramitar como Projeto de Lei (PL) 4/2025 , apresentado pelo próprio Pacheco, e na comissão temporária tem como relator o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A proposta atualiza mais de 900 artigos e inclui 300 novos dispositivos na norma que rege a vida civil , que entrou em vigor em 2002. Além do direito digital, a parte geral do novo Código Civil também esteve em debate na segunda audiência pública promovida pelo comissão.

Na audiência desta quinta, os juristas convidados manifestaram divergências quanto à inserção de um livro de direito digital no novo Código. Especialista no tema, a advogada Laura Porto — que participou da comissão especial que elaborou o PL 4/2025 e é a autora da parte sobre direito digital — afirmou que os senadores têm a oportunidade única de colocar o Brasil na vanguarda. Ela disse ser preciso incluir no Código Civil os conceitos do século 21.

— O que estamos propondo aqui é algo extremamente disruptivo e muito necessário. Não é fácil legislar sobre um tema tão dinâmico, como o digital, que se altera todos os dias, e isso eu creio que já é de pleno conhecimento de todos [...] Num mundo hiperdigitalizado como o nosso, que os senhores senadores não temam a inovação — afirmou.

Mas para o professor de direito civil e direito digital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Carlos Affonso de Souza, inserir um livro sobre o tema na legislação pode ter efeitos adversos, como a percepção de que a internet e as novas tecnologias seriam “únicas e exigiriam regras próprias”. Ele criticou a adoção de tratamentos distintos para a internet e manifestou preocupação com o possível engessamento de uma norma sobre o ambiente digital numa lei permanente como é o Código Civil. Para o professor, a proposta pode gerar um cenário de insegurança jurídica, razão pela qual o assunto precisa de mais debates.

— Tecnologia digital é sempre dinâmica e isso faz com que a regulação precise sempre ser atualizada. Faz-nos questionar como essa tecnologia, que gera também a transformação, seria conciliada com esse propósito mais duradouro de um Código Civil, em comparação com leis esparsas e setoriais — disse Carlos Affonso de Souza.

Relator, Veneziano Vital do Rêgo observou que pontos de vista distintos são algo natural e considerou apropriada a realização de novas audiências públicas “de modo a ampliar as visões a respeito do assunto”. Ele ressaltou o dinamismo do ambiente digital e disse ser necessário ouvir diferentes opiniões para embasar seu relatório.

— É preciso um balizamento no preenchimento das lacunas numa temática tão febril, tão rápida e tão dinâmica, que muda a cada instante — afirmou.

Presidente da Academia Mineira de Letras Jurídicas (AMLJ), o advogado José Anchieta da Silva discordou que o Código Civil esteja obsoleto e se manifestou contra a mudança do texto. Para ele, o PL 4/2025 não representa modernização, mas a criação de uma lei nova. Além disso, considerou equivocada a ideia da inclusão de um livro sobre direito digital no projeto em discussão.

— É fato que as leis, quando necessário, devem ser mudadas, de modo cauteloso. Todavia, pela dimensão da empreitada, o que se pretende é um novo Código. Nenhuma lei pode ser generalista, nenhuma lei pode ser do tipo 'contempla tudo' — declarou.

Paulo Doron Rehder de Araújo, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), defendeu uma lei que torne o Brasil capaz de enfrentar os desafios do século 21. Mas ressaltou que o PL 4/2025 é apenas um “pontapé inicial” e avaliou que o texto legislativo merece ser aperfeiçoado.

Professor de direito civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Carlos Eduardo Pianovski falou da importância da manutenção de direitos individuais no projeto. Entre esses direitos que precisam ser garantidos, disse, estão o que assegura à pessoa poder recusar cirurgias e tratamentos médicos e normas que envolvem o pleno atendimento da vontade de quem tem incapacidade de decisão ou sofre de mobilidade reduzida.

Lacunas legais

Para o presidente da comissão temporária, Rodrigo Pacheco, a modernização da lei é fundamental para evitar, por exemplo, a invasão de competências entre os Poderes. Ele salientou que a sequência de debates deverá acolher todos os posicionamentos, de modo a que os senadores ouçam as opiniões tanto daqueles que defendem quanto dos que criticam a reforma.

— O compromisso que temos de atualização do Código Civil decorre dessa nossa preocupação, no Parlamento, da invasão de competências pelo Poder Judiciário. E aí não só do Supremo Tribunal Federal, mas em todas as instâncias [...] essas lacunas precisam ser preenchidas em função da evolução social que acaba gerando conflitos e dilemas que precisam ser resolvidos, sempre com os sentimentos de justiça, de equidade, de equilíbrio — afirmou.

Pacheco se disse feliz com as críticas ao projeto, embora discorde de algumas. Ele afirmou que o diálogo não está esgotado. Além disso, adiantou que, mediante o debate, pontos do projeto poderão ser aperfeiçoados e outros até suprimidos.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que os termos do PL 4/2025 devem ter caráter genérico, devido à constante atualização do universo digital e de modo a não engessar o novo Código Civil. O parlamentar pediu que todos tenham a "mente aberta" para a atualização do texto. Portinho também considerou normal haver críticas, mas ressaltou que todas as pessoas atualmente têm vida digital. Por isso, o assunto precisa ser tratado. Além disso, Portinho ressaltou que o Congresso Nacional é o lugar onde todas as opiniões serão ouvidas, por ser esse “exatamente o foro do amplo debate”.

— O direito digital é um tema em constante transformação e a opção de legislar sobre ele é um reconhecimento de que o assunto já está inserido na vida de toda a população. Se uma pessoa escolhesse hoje ir para uma caverna e viver alheia a todo esse ambiente digital, certamente, não vai só parar no tempo, mas vai retroceder no tempo — disse o senador.

Também participaram da audiência desta quinta-feira Rosa Maria de Andrade Nery e Flávio Tartuce, ambos relatores-gerais da comissão de juristas para atualização do Código Civil; Ricardo Campos, professor na Goethe Universität Frankfurt am Main; Rogério Marrone, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo; e Maurício Bunazar, doutor em direito civil e professor do IBMEC-SP.

Novas audiências

Rodrigo Pacheco adiantou que a comissão promoverá audiências públicas em outras regiões, começando pelos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ouvindo integrantes de entidades representativas, das universidades e da sociedade civil.

Presidente da comissão, Rodrigo Pacheco apontou lacunas legais a serem tratadas no Código Civil, o que é de competência do Poder Legislativo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Presidente da comissão, Rodrigo Pacheco apontou lacunas legais a serem tratadas no Código Civil, o que é de competência do Poder Legislativo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Relator, Veneziano Vital do Rêgo disse ser preciso ouvir vozes divergentes - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Relator, Veneziano Vital do Rêgo disse ser preciso ouvir vozes divergentes - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
A advogada Laura Porto, autora da parte sobre direito digital no projeto do novo Código Civil, disse que não se deve temer a inovação - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
A advogada Laura Porto, autora da parte sobre direito digital no projeto do novo Código Civil, disse que não se deve temer a inovação - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Para o senador Carlos Portinho, é preciso
Para o senador Carlos Portinho, é preciso "mente aberta" para lidar com a legislação voltada ao universo digital - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, Carlos Viana (centro), e Cícero Marcelino de Souza Santos (à direita) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
O Plenário do Senado durante a comemoração do centenário do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (C) e Cícero Marcelino (D) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CPMI: prestador de serviços diz que abriu empresas para atender a Conafer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Sala
Fitness
Império
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Império
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Meganet
Seco
Agro Niederle
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Tarzan
Seco
Império
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados