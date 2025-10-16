WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Tarzan
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Geral

EBC: Antonia Pellegrino recebe Prêmio Amigos do Cinema Infantil

Homenagem foi feita na 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

16/10/2025 16h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, recebeu o Prêmio Amigos do Cinema Infantil, concedido pela 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Feita no sábado (11), a homenagem reconhece a atuação de Pellegrino na consolidação de uma programação infantil de excelência na TV Brasil, além do impulso dado ao setor com o lançamento do edital de fomento Seleção TV Brasil.

Antonia recebeu o prêmio como uma celebração de sua trajetória e compromisso com o audiovisual, especialmente voltado ao público infantil.

“Eu digo que é a glória em vida porque a Mostra [de Cinema Infantil de Florianópolis] é a mais antiga voltada para o público infantil do país. Se existe uma cena especial para receber o Prêmio de Amiga do Cinema Infantil, é esta. Estou muito feliz e grata. E divido esse prêmio com toda a equipe que trabalha diariamente para que a gente alcance essa relevância”, afirmou emocionada.

A honraria destaca a liderança de Pellegrino na curadoria e no fortalecimento da faixa TV Brasil Animada , que hoje oferece 33 horas semanais de conteúdo infantil, sendo referência nacional na exibição de animações brasileiras. O conteúdo distribuído pela TV Brasil de segunda a sexta, das 7h às 12h30, combina produções em diferentes formatos, linguagens e estilos que fomentam aprendizado e entretenimento.

Segundo Pellegrino, o prêmio é resultado de "um trabalho coletivo, tanto de programação infantil quanto de curadoria para essa programação, além do investimento com os recursos do edital Seleção TV Brasil ”. O certame – que está em fase de avaliação dos recursos dos habilitados – destina R$ 30 milhões exclusivamente para projetos voltados ao público infantil e infantojuvenil.

Produções diversas

A TV Brasil Animada inclui obras aclamadas pelos telespectadores mirins e seus pais como as conhecidas animações Galinha Pintadinha Mini, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Meu AmigãoZão, Peixonauta e O Show da Luna! .

As atrações do canal oferecem diversão à criançada e aguçam a curiosidade com tramas fascinantes adaptadas à idade do público. Os desenhos animados em cartaz na telinha da TV Brasil incentivam o desenvolvimento dos jovens a partir de temas lúdicos que estimulam a criatividade.

A sessão infantil conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem. Um dos diferenciais da faixa é a ausência de publicidade que promova o consumismo.

Conteúdo independente

A TV Brasil apresenta desenhos como Sonhos e Sapatilhas, Palaloos e Lupita no Planeta de Gente Grande na faixa de programação infantil TV Brasil Animada. Essas atrações para a criançada são alguns dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar animações nacionais de qualidade para as novas gerações, o canal busca estimular novos realizadores no fomento ao mercado audiovisual do país.

Plataforma gratuita de streaming

As crianças ainda têm a possibilidade de conferir inúmeras produções infantis apresentadas pela emissora pública sob demanda no aplicativo TV Brasil Play que oferece acesso gratuito a muitos conteúdos temáticos para essa faixa etária.

A plataforma de streaming do canal permite acesso a uma seleção de animações, seriados e programas educativos a qualquer hora e em diferentes dispositivos. As famílias podem decidir quando e como acompanhar o conteúdo audiovisual.

O acervo disponível no app reúne grandes opções de entretenimento com animações diversificadas como as atrações nacionais A Turma do Pererê, Carrapatos e Catapultas, Igarapé Mágico, O Teco Teco e Tromba Trem , além de séries como Dango Balango , entre outras obras.

Além dos desenhos, o TV Brasil Play oferece conteúdos produzidos pela própria emissora que destacam assuntos como música e literatura. O streaming disponibiliza os programas ABZ do Ziraldo, Amigos do Pelotão, As Aventuras do Topetão, Cantos e Contos de São João com Bia Bedran, Coral Maluquinho, Música Animada, Palhaçaria, Trilhinha e Violúdio e os Instrumentos Exóticos .

Premiação

O Prêmio Amigos do Cinema Infantil foi criado em 2005 para homenagear pessoas que ajudam a desenvolver o cinema para crianças e jovens no Brasil. Lado a lado com Antonia, já foram contemplados nomes como o cartunista Ziraldo, o poeta Manoel de Barros e a diretora do Festival Internacional de Cinema Infantil, o FICI, Carla Camurati, entre outros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Operação combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ
Foto: Divulgação Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Imagem: Divulgação Vista Gaúcha lidera participação na Consulta Popular pelo quinto ano consecutivo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Sala
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Sala
Unimed
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Unimed
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Império
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Seu Manoel
Sala
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Seu Manoel
Sala
Unimed
Meganet
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados