WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Seco
Tarzan
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Folha Popular
Sicoob
Mercado Balestrin
Senado Federal

Girão pede a governo transferência de brasileira em estado vegetativo nos EUA

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (15), que governo federal pague uma UTI (unidade de terapia intensiva...

16/10/2025 17h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu, em pronunciamento na quarta-feira (15), que governo federal pague uma UTI (unidade de terapia intensiva) aérea para trazer ao Brasil a mineira Fabíola da Costa, de 32 anos. Ela vive há seis anos com a família nos Estados Unidos, mas em setembro de 2024 sofreu um mal súbito e desde então encontra-se em estado vegetativo. A transferência custaria US$ 120 mil, o equivalente a R$ 680 mil.

— Esse fato toca profundamente o coração de todos nós. A família necessita urgentemente voltar ao Brasil, mas não possui condições financeiras para bancar uma UTI aérea exigida nesses casos. Estamos aqui falando de uma ajuda humanitária que deve ser feita pelo governo federal. Isso precisa acontecer com a brevidade que o caso requer — afirmou.

Girão também criticou o uso da Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte de autoridades. Ele citou o caso da ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada pela Justiça peruana a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em abril, ela recebeu asilo diplomático do Brasil e uma aeronave da FAB transportou-a para Brasília.

— Isso aí o governo Lula manda o avião da FAB buscar rapidinho: uma condenada corrupta. O ministro das Relações Exteriores justificou o deslocamento do avião da FAB ao Peru como uma questão humanitária naquela época. Poxa, se é humanitário aquilo, não é agora? Com Fabíola da Costa, é uma questão de dever moral. Não se pode negar, em absoluto, que se trata de uma questão, aí sim, verdadeiramente humanitária — disse.

Impeachment de Dino

No pronunciamento, Girão registrou que a oposição protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar argumentou que a iniciativa tem como fundamento acusações de irregularidades que teriam sido cometidas pelo magistrado.

— Atividade político-partidária, violação à liberdade de expressão, vício de imparcialidade e conflito de interesses, extrapolação de competências na ADPF 1.178 [arguição de descumprimento de preceito fundamental que negou a validade de lei estrangeira no país], ou seja, uma série de barbaridades que foram cometidas. É o trabalho que a gente tem que fazer para que o Brasil volte a ter independência entre os Poderes, para que o Brasil volte a ter um Estado democrático de direito, que hoje a gente não tem — afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da CPMI, Carlos Viana (centro), e Cícero Marcelino de Souza Santos (à direita) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
O Plenário do Senado durante a comemoração do centenário do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Carf completa 100 anos e é homenageado em sessão especial do Senado
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (C) e Cícero Marcelino (D) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CPMI: prestador de serviços diz que abriu empresas para atender a Conafer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Raffaelli
Unimed
Sala
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Meganet
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Sala
Fitness
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados