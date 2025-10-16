WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Mercado do povo
Império
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Folha Popular
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Niederle
F&J Santos
Sicredi
Cultura

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a receber espetáculos após obras de modernização da sua estrutura. Iniciad...

16/10/2025 17h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a receber espetáculos após obras de modernização da sua estrutura. Iniciadas nesta quinta-feira (16/10), as intervenções serão realizadas com investimento aproximado de R$ 200 mil do governo do Estado, apoio da Associação de Amigos do Teatro de Arena e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O projeto prevê pintura, recuperação do piso e de estofados, substituição de portas e modernização da rede elétrica, incluindo a troca de instalações internas, fios, cabos, tomadas e quadros elétricos, além de novos equipamentos de iluminação cênica (mesa de luz e refletores). Considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas, o espaço foi inaugurado em 17 de outubro de 1967 e está fechado para espetáculos desde dezembro de 2023.

Em ato simbólico que marcou o início das obras, o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, lembrou que o local, no alto do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, tornou-se símbolo de resistência e de valorização da arte e da liberdade cultural durante a ditadura militar. “Há 58 anos, esse espaço faz pulsar a cultura. Com as obras de modernização, vamos valorizar essa história, inaugurando um novo momento que permita que o Teatro de Arena, além de espaço de resistência, volte a ser um espaço de existência”, afirmou.

O diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Caco Coelho, classificou a obra como um “gesto de atenção e cuidado” com o teatro. Segundo ele, não se trata de uma obra estrutural, mas de “uma adequação necessária para que o teatro volte a ter vida e a ser esse instrumento de comunicação com a sociedade, garantindo segurança para trabalhadores e plateia”. O gestor projeta a reabertura do palco para 19 de dezembro, com a esquete “Os fuzis da senhora Carrar”, de Bertolt Brecht, texto que já foi apresentado ao público no mesmo palco, na década de 1960.

Coelho também antecipou a previsão de programação para a retomada do Arena. “O objetivo é que os três segmentos representados pelo Ieacen – teatro, dança e circo – sempre estejam presentes, então vamos ter um espaço qualificado para atender às necessidades dos artistas e do público”, projetou. O diretor informou que o teatro requalificado deve integrar a programação dos projetos Porto Verão Alegre e Palco Giratório Sesc em 2026.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre
- Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025
Imagem: Divulgação Pró-Cultura RS investe em projetos culturais em Vista Gaúcha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Fitness
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Tarzan
Seco
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Sala
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Império
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Seco
Unimed
Sala
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados