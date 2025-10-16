WhatsApp

Derrubadas

Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas

Administração

16/10/2025 18h26
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Derrubadas realizou a aquisição de dois veículos Fiat Cronos Drive 1.3, zero quilômetro, que passam a integrar a frota municipal e reforçar os atendimentos das Secretarias de Saúde e de Habitação e Assistência Social.

O investimento total supera R$ 212 mil, demonstrando o compromisso da administração municipal com a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da população.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, foi destinado um dos automóveis, adquirido com recursos de emenda parlamentar do deputado Paulo Paim, no valor de R$ 92.581,00, complementados com recursos próprios do município.
De acordo com o secretário de Saúde, Ângelo Oliveira, o novo veículo “garantirá mais agilidade e conforto no transporte de equipes e pacientes, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos atendimentos prestados”.

O segundo veículo foi destinado à Secretaria de Habitação e Assistência Social. A compra contou com recursos do programa Apoio de Rede de Atendimento à Mulher, no valor de R$ 37.997,00, além de R$ 48.362,00 de recursos livres do município e R$ 20 mil provenientes do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).
Conforme destacou a secretária Rosimeri Marques, o investimento “representa um importante reforço para as ações e programas sociais, especialmente aqueles voltados à proteção e ao fortalecimento das famílias derrubadenses”.

Com a entrega dos novos veículos, a Prefeitura de Derrubadas reafirma sua política de modernização da frota pública e de valorização dos serviços essenciais, reforçando o compromisso com uma gestão eficiente, responsável e voltada às necessidades da comunidade.

