WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Unimed
Niederle
Folha Popular
APPATA
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Agricultura

Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículo...

16/10/2025 18h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) recebeu oficialmente, nesta quinta-feira (16/10), dez novos veículos que reforçarão as ações de defesa agropecuária no Rio Grande do Sul. A renovação da frota foi viabilizada por meio de um convênio entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Seapi, com o objetivo de repor materiais perdidos nas enchentes de 2024.

A entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi e contou com a presença do titular da Seapi, Edivilson Brum, do superintendente-substituto do Mapa no Estado, José Ricardo de Matos Cunha, e de servidores e diretores. O investimento total soma R$ 1,189 milhão.

“O reforço na frota vai qualificar ainda mais o serviço público. Esses veículos contribuem para a recuperação do nosso Estado e fortalecem tanto a pesquisa agropecuária quanto a defesa sanitária, impactando diretamente na melhoria dos serviços prestados aos produtores rurais”, destacou Brum, agradecendo a parceria entre as duas esferas de governo.

José Ricardo ressaltou que a iniciativa representa um investimento expressivo do Mapa na recuperação do setor agropecuário no Rio Grande do Sul. Ao todo, o convênio prevê mais de R$ 22 milhões em recursos destinados ao fortalecimento da defesa agropecuária – sendo R$ 21 milhões repassados pelo Mapa e R$ 1,29 milhão de contrapartida do governo estadual. Além dos veículos, os valores também estão sendo aplicados na aquisição de computadores, notebooks, tablets, drones, microscópios, mobiliário e outros equipamentos.

“Os governos federal e estadual colaboram e trabalham juntos há muitos anos. Também agradeço a atuação da área técnica da Secretaria da Agricultura que, em conjunto com nossa equipe técnica, tem desenvolvido um trabalho de excelência. Colaboramos e seguimos à disposição para futuras iniciativas no âmbito do Ministério”, afirmou o superintendente-substituto do Mapa.

“Com a chegada desses veículos, conseguimos repor parte do que foi perdido nas enchentes de 2024 e avançar na retomada da normalidade das atividades de diagnóstico que dão suporte à defesa agropecuária”, completou o diretor do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), Caio Effrom, responsável pela distribuição dos automóveis.

Frota renovada

No início deste mês, outros 25 veículos foram disponibilizados ao Departamento de Defesa Vegetal e à Supervisão Regional de Ijuí. Essas aquisições foram realizadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) e da Consulta Popular, por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (Feasp).

A modernização da frota é considerada essencial, já que cerca de 67% dos veículos atualmente em uso têm mais de dez anos de circulação. A medida garante mais mobilidade às equipes em campo – inclusive em áreas remotas e de difícil acesso – e fortalece a execução de convênios municipais voltados à defesa agropecuária.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses
Com cerca de 750 pessoas, o evento contou com 21 palestras e quatro mesas de debates durante os dois dias de programação -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Evento promovido pelo Estado encerra com destaque para inovação, sustentabilidade e sucessão familiar no setor leiteiro
Os debates sobre rastreabilidade integraram o segundo e último dia da programação do Milk Summit Brazil 2025 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Rastreabilidade individual de bovinos é tema de evento voltado à cadeia láctea, em Ijuí
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Sicredi
Meganet
Império
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Meganet
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Sala
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Sicredi
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Império
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Sala
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados