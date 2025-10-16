WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sicoob
Niederle
F&J Santos
Folha Popular
Seco
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Sala
Cultura

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernizaçã...

16/10/2025 18h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernização de sua estrutura. Iniciadas nesta quinta-feira (16/10), as intervenções serão realizadas com investimento aproximado de R$ 200 mil do governo do Estado, apoio da Associação de Amigos do Teatro de Arena e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O projeto prevê pintura, recuperação do piso e de estofados, substituição de portas e modernização da rede elétrica, incluindo a troca de instalações internas, fios, cabos, tomadas e quadros elétricos, além de novos equipamentos de iluminação cênica (mesa de luz e refletores). Considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas, o espaço foi inaugurado em 17 de outubro de 1967 e está fechado para espetáculos desde dezembro de 2023.

Em ato simbólico que marcou o início das obras, o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, lembrou que o local, no alto do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico da capital, tornou-se símbolo de resistência e de valorização da arte e da liberdade cultural durante a ditadura militar. “Há 58 anos, esse espaço faz pulsar a cultura. Com as obras de modernização, vamos valorizar essa história, inaugurando um novo momento que permita que o Teatro de Arena, além de espaço de resistência, volte a ser um espaço de existência”, afirmou.

O diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Caco Coelho, classificou a obra como um “gesto de atenção e cuidado” com o teatro. "Não se trata de uma obra estrutural, mas de uma adequação necessária para que o teatro volte a ter vida e a ser esse instrumento de comunicação com a sociedade, garantindo segurança para trabalhadores e plateia”, ressalta. O gestor projeta a reabertura do palco para 19 de dezembro, com a esqueteOs fuzis da senhora Carrar, de Bertolt Brecht, texto que já foi apresentado ao público no mesmo palco, na década de 1960.

Coelho também antecipou a previsão de programação para a retomada do Arena. “O objetivo é que os três segmentos representados pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas – teatro, dança e circo – sempre estejam presentes, então vamos ter um espaço qualificado para atender às necessidades dos artistas e do público”, projeta. O diretor informou que o teatro requalificado deve integrar a programação dos projetos Porto Verão Alegre e Palco Giratório Sesc em 2026.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena
- Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025
Imagem: Divulgação Pró-Cultura RS investe em projetos culturais em Vista Gaúcha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Seco
Sicredi
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Fitness
Sala
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Seco
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
APPATA
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Império
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Império
Seco
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados