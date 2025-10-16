Semae e IMA/SC marcam presença na 121ª reunião ordinária da Abema em Belo Horizonte

Fotos: Abema/Divulgação

Entre os dias 16 e 18/10, a Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) marca presença na 121ª reunião ordinária da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. A reunião reúne representantes de todos os secretários de meio ambiente do Brasil e em nome da Semae, fala a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, Gabriela Brasil. De órgãos ambientais do Estado, participa ainda, o técnico da diretoria de Controle, Passivos e Controle Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Diego Hemkemaier.

“Participar de um encontro como este é reafirmar o compromisso que Santa Catarina e a Semae têm com a construção coletiva de políticas públicas ambientais cada vez mais eficazes e integradas. A Abema cumpre um papel essencial ao reunir os estados brasileiros em torno de debates que fortalecem a gestão ambiental, ampliam a cooperação técnica e aproximam as realidades regionais de uma agenda nacional de sustentabilidade”, comenta a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, Gabriela Brasil.