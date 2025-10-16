Semae e IMA/SC marcam presença na 121ª reunião ordinária da Abema em Belo Horizonte

55 996446296
Fotos: Abema/Divulgação
Entre os dias 16 e 18/10, a Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) marca presença na 121ª reunião ordinária da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. A reunião reúne representantes de todos os secretários de meio ambiente do Brasil e em nome da Semae, fala a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, Gabriela Brasil. De órgãos ambientais do Estado, participa ainda, o técnico da diretoria de Controle, Passivos e Controle Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Diego Hemkemaier.
“Participar de um encontro como este é reafirmar o compromisso que Santa Catarina e a Semae têm com a construção coletiva de políticas públicas ambientais cada vez mais eficazes e integradas. A Abema cumpre um papel essencial ao reunir os estados brasileiros em torno de debates que fortalecem a gestão ambiental, ampliam a cooperação técnica e aproximam as realidades regionais de uma agenda nacional de sustentabilidade”, comenta a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, Gabriela Brasil.
“A Abema desempenha um papel essencial ao reunir os estados em torno de discussões que fortalecem a gestão ambiental e promovem o intercâmbio de experiências. Participar de um encontro como este reforça o compromisso de Santa Catarina com a construção conjunta de políticas públicas ambientais mais integradas e eficazes.” reforça, o Diretor de Controle, Passivos e Controle Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Diego Hemkemaier.
Na pauta do encontro, permeiam debates essenciais que integram a pauta ambiental sobre licenciamento, biodiversidade, mudanças climáticas, aprimoramento no sistema SICAR nacional, nos procedimentos e sistema do IPHAN para o licenciamento ambiental, discussões sobre a COP 30 e participação dos estados na Casa da Biodiversidade e Clima. No encontro, a Abema anunciou ainda, uma edição especial da Revista Abema sobre a COP 30, que vai destacar as experiências de sucesso de todo o país.
“Para nós, da Semae, este espaço representa não apenas uma oportunidade de compartilhar experiências e avanços, mas também de ouvir, aprender e contribuir para soluções conjuntas que preparem o país para os desafios da transição ecológica, da conservação da biodiversidade e do enfrentamento às mudanças climáticas. É dessa troca que nasce a inovação nas políticas ambientais: da união de diferentes visões em torno de um propósito comum: garantir um futuro mais equilibrado e sustentável para todos”, finaliza o secretário da Semae, Emerson Stein.
