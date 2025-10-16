WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Folha Popular
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Geral

Operação combate esquema de apostas online e lavagem de dinheiro no RJ

Grupo movimentou mais de R$ 130 milhões em três anos

16/10/2025 20h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de apostas online , fraudes e lavagem de dinheiro , batizada de Banca Suja, foi realizada nesta quinta-feira (16), em Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e no município do Rio de Janeiro. O grupo movimentou mais de R$ 130 milhões em três anos . A ação determinou o bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias e na apreensão de R$ 2,2 milhões em bens, incluindo oito automóveis .

Segundo a Polícia Civil, uma das estratégias adotadas foi "seguir o dinheiro", para atacar os alicerces econômicos das organizações criminosas.

“Ao seguir o dinheiro e atacar os fluxos financeiros, a Polícia Civil vai além da repressão direta e enfraquece as estruturas econômicas que sustentam redes criminosas. Isso corrige desequilíbrios e protege as empresas que atuam de forma legal”, explicou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

As investigações identificaram vínculos entre o grupo e a máfia do cigarro , baseada em Duque de Caxias. Também foi identificado que as empresas que comercializam filtros de cigarro recebiam transferências suspeitas de pessoas jurídicas ligadas ao núcleo principal da organização criminosa. De acordo com a polícia, o esquema demonstra um alto nível de articulação interestadual e nacional, incomum no estado.

“Ações como esta, que resultam no bloqueio de dezenas de milhões de reais, têm papel fundamental: o dinheiro recuperado pode ser revertido em favor da própria Polícia Civil, fortalecendo o combate ao crime organizado e enfraquecendo as facções”, avalia o diretor do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, delegado Henrique Damasceno.

As investigações apontaram que o grupo utilizava empresas de fachada, transações fracionadas e operações simuladas para mascarar a origem ilícita dos valores . Além dos crimes financeiros, há indícios de envolvimento dos investigados em homicídios de desafetos e concorrentes, como forma de manter o controle sobre territórios e negócios ilegais.

“Identificamos empresas que movimentaram milhões em poucos meses, com o objetivo de dar aparência de legalidade a recursos criminosos. Essa distorção prejudica o mercado legítimo e distorce a concorrência”, explicou o delegado Renan Mello, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
© Paulo Pinto/Agência Brasil EBC: Antonia Pellegrino recebe Prêmio Amigos do Cinema Infantil
Imagem: Divulgação Vista Gaúcha lidera participação na Consulta Popular pelo quinto ano consecutivo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Tarzan
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Mercado do povo
Império
Sala
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Meganet
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
APPATA
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Meganet
Império
Tarzan
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados