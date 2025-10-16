WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Seco
F&J Santos
Câmara

Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil

Proposta segue em análise na Câmara

16/10/2025 20h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatório ao menos um comissário de bordo fluente em língua portuguesa em voos comerciais de passageiros que decolem ou pousem no Brasil. O texto aprovado altera o Código Brasileiro de Aeronáutica .

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Flávio Nogueira (PT-PI), ao Projeto de Lei 2832/25, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O objetivo inicial era exigir um tripulante apto a se comunicar em língua portuguesa.

O relator, no entanto, propôs um novo texto , aprovado pela comissão, focando nos comissários de bordo em razão da função que desempenham. “É o comissário de bordo quem realiza a comunicação principal entre a tripulação e os viajantes, transmitindo saudações e informações diversas”, disse Nogueira.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova acompanhante para pessoa autista ou com Down em exame de direção veicular
Michel de Jesus / Câmara dos Deputados Especialistas defendem criação de política nacional para atenção à mulher na menopausa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que exige aviso sobre riscos no uso de lareira em local fechado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
18°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.12 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Sicoob
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Seco
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Novos veículos fortalecem atendimentos de Saúde e Assistência Social em Derrubadas
Miraguaí - RS
Capotamento deixa vítima presa às ferragens entre Tronqueiras e Miraguaí
Meganet
Império
Sala
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 3 horas Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Há 6 horas PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep
Há 6 horas Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na PF
Há 7 horas Comissão aprova projeto que torna obrigatório comissário de bordo fluente em português em voos passando pelo Brasil
Há 7 horas Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Ningbo, na China
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Império
APPATA
Meganet
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 6 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 5 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
4
Há 3 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
5
Há 5 dias Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Sicoob
APPATA
Sala
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Seco
Sala
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados