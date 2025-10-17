WhatsApp

Comissão debate construção de túnel entre Santos e Guarujá

Obra será realizada por uma empresa portuguesa que venceu a licitação

17/10/2025 09h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (21), audiência pública para discutir a construção do túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá (SP).

O debate será realizado às 15h30, em plenário a ser definido, e será interativo.

A reunião foi solicitada pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE) para analisar os custos, benefícios e impactos ambientais da obra, que será executada pela empresa portuguesa Mota Engil, que venceu o leilão realizado em setembro de 2025.

Leônidas Cristino explica que o empreendimento, de grande porte e relevância para a mobilidade urbana da Baixada Santista, demanda atenção especial em relação à remoção de rochas e sedimentos do leito do estuário.

“É fundamental que essa obra, de tamanha importância para a infraestrutura nacional, seja debatida com transparência, de modo a assegurar segurança, sustentabilidade e benefícios efetivos à população”, afirma o parlamentar.

