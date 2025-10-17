Sistema precisa de ajustes para garantir energia barata, aponta comissão mista

A comissão mista que discute a medida provisória (MP) 1.304/2025 , que limita o repasse de custos do setor de energia elétrica ao consumidor, recebeu sugestões de especialistas em três audiências públicas nesta semana. Entre terça-feira (14) e quinta-feira (16), representantes do setor apontaram desafios para diminuir a conta de luz e adaptar o Sistema Elétrico Nacional às fontes de energia limpa, que só funcionam em determinados momentos, como solar e eólica.

Atualmente, a energia renovável gerada no país sobra durante o dia e é desperdiçada. Na avaliação do relator da medida provisória, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o consumidor é prejudicado financeiramente. No debate de quarta-feira (15), ele sugeriu que a energia seja mais barata quando usada em momentos de muita geração — o chamado sinal de preço — e que o sistema elétrico armazene o excesso de energia em baterias.

— Nós precisamos ter como prioridade aqueles que nos colocam aqui. O fim é o preço da energia para o consumidor. A energia mais cara do mundo é não ter energia, mas a segunda mais cara do mundo é jogar fora a energia que nós temos sem dar uso a ela — afirmou Eduardo Braga.

Um novo plano do Ministério de Minas e Energia, com ações até 2035, deve prever um sistema de armazenamento elétrico, disse o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento da pasta, Gustavo Cerqueira Ataíde. O tema também dominou o debate de quinta-feira (16).

Subsídios

O custo da energia elétrica deve subir nos próximos anos também em razão dos benefícios fiscais concedidos pelo poder público para desenvolver o setor, pagos também pelos consumidores, disse o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa. Para evitar o aumento, ele apoiou o limite previsto na MP 1.304/2025 para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) , fundo que paga os subsídios. No entanto, se o teto for o orçamento da CDE para 2026, como diz o texto, a medida pode ser ineficaz.

— Entendemos que deveria ser o teto já conhecido. Nós não conhecemos o teto de 2026, o que pode ser um teto muito alto e que desvirtuaria a intenção de reduzir os custos.

Sandoval afirmou que outra medida provisória, a MP 1.300/2025, também contribuirá com a redução dos custos ao permitir que cidadãos possam escolher qual empresa comercializadora de energia vão contratar — o chamado mercado livre.

Desmembramento

Os senadores e deputados aprovaram apenas parte da MP 1.300/2025, que reformulava parte do sistema elétrico brasileiro: a que favorece mais famílias com conta de luz gratuita . O restante da norma, que já perdeu vigência, foi incorporado nos debates sobre a MP 1.304/2025, explicou Eduardo Braga. Os parlamentares devem votar a medida provisória até 7 de novembro.