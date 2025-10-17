WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Niederle
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Folha Popular
Câmara

Comissão especial debate impactos da regulamentação sobre plataformas digitais de serviços

Colegiado analisa projeto sobre regulamentação dos trabalhadores por aplicativo

17/10/2025 14h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo ( PLP 152/25 ) realiza, na terça-feira (21), audiência pública para discutir os impactos da regulamentação sobre as plataformas digitais de serviços que não atuam nos segmentos de transporte ou entrega de bens.

O debate está marcado para as 15 horas, no plenário 9, e atende a pedido do deputado Daniel Agrobom (PL-GO).

O parlamentar quer ouvir representantes de plataformas que intermediam serviços diversos, como diaristas, manutenção residencial, vistorias imobiliárias, hospedagem de animais, formação profissional e recrutamento de trabalhadores.

Daniel Agrobom explica que, embora essas atividades não estejam diretamente incluídas no texto atual do projeto, a regulamentação poderá afetar sua operação e as condições de trabalho de milhares de profissionais autônomos.

Ele acrescenta que a participação dessas empresas é essencial para que a comissão compreenda os possíveis impactos regulatórios da proposta sobre os modelos de negócio e tenha subsídios concretos para a construção de um texto legislativo equilibrado.

"Ainda que a redação atual não alcance diretamente essas plataformas, sua experiência com a intermediação digital de serviços em diferentes setores oferece elementos relevantes para evitar distorções futuras, preservar a inovação e a livre iniciativa, além de contribuir para a segurança jurídica e melhores condições de atuação de trabalhadores e usuários", afirma.

O projeto
 O projeto de Lei Complementar 152/25, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), cria um novo marco legal para os serviços de transporte individual de passageiros e de entrega operados por plataformas digitais, como Uber, 99 e InDrive.

A proposta estabelece normas para o funcionamento dessas atividades no País, fixando direitos e deveres para empresas, usuários e trabalhadores.

A comissão foi instalada no dia 19 de agosto, é presidida pelo deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) e tem como relator o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê campanhas para divulgar Política Nacional de Cuidados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para permitir vacinação sem documentos de identificação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Sala
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Sala
Fitness
Seco
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados