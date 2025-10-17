WhatsApp

Folha Popular
Comissão aprova projeto que pune tentativa de maus-tratos a animais

A Câmara dos Deputados continua analisando a proposta

17/10/2025 14h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que tipifica o crime de maus-tratos de animais na forma tentada.

O texto prevê pena de detenção de um a três meses e multa para quem tentar ato de abuso ou de maus-tratos ou ainda tentar ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Foi aprovada a versão (substitutivo) elaborada pelo relator, deputado Célio Studart (PSD-CE), para o Projeto de Lei 4620/23, da deputada Eliane Braz (PSD-CE), atualmente na suplência.

O projeto altera a Lei de Crimes Ambientais . O texto aprovado difere da proposta original ao estabelecer a tipificação da tentativa em um artigo separado.

Studart destacou a importância da medida para a proteção da fauna silvestre e dos animais vítimas de abuso. "Assim como no homicídio tentado, em que se pune a conduta que atenta contra a vida humana, aqui se busca punir e coibir práticas que atentem contra a vida animal, mesmo que não resultem imediatamente na morte ou na extinção de espécies", considerou.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados