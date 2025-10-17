WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Seu Manoel
Ipiranga
Império
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Sala
Sicoob
Agricultura

Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual

Entre os dias 20 e 23 de outubro, a Epagri realiza o Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportun...

17/10/2025 14h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Entre os dias 20 e 23 de outubro, a Epagri realiza o Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportunidades, em Florianópolis, em comemoração aos 50 anos de pesquisa agropecuária da empresa. O objetivo do evento é discutir os rumos da pesquisa para o futuro, em alinhamento às demandas dos produtores catarinenses para a competitividade do agronegócio.

O seminário é direcionado aos pesquisadores da Epagri. De acordo com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da empresa, Reney Dorow, o grupo vai discutir caminhos para tornar a ciência cada vez mais útil, resolutiva e presente no dia a dia dos produtores catarinenses. “Ao final do seminário, vamos consolidar um documento estratégico que servirá de guia para que a Epagri se reinvente e promova ciência, tecnologia e inovação para atender, cada vez melhor, as necessidades do setor agropecuário”, diz ele.

O seminário encerra as ações realizadas durante o ano dentro da campanha “Pesquisa que impulsiona a vida”. Dirceu Leite, presidente da Epagri, reforça:  “celebrar os 50 anos de pesquisa é reconhecer o trabalho dedicado de nossos pesquisadores, que transformam conhecimento em alimento, renda e vida. Este seminário é uma oportunidade única de refletir sobre o futuro da pesquisa agropecuária e consolidar parcerias que impulsionam o desenvolvimento rural em Santa Catarina.”

Programação

O evento começa na tarde de segunda-feira, 20, com a palestra magna Agro Brasileiro no Mundo, proferida pelo ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, engenheiro-agrônomo, professor emérito da FGV e embaixador especial da ONU para a Agricultura e Alimentação. Ele vai abordar o papel do agronegócio brasileiro no cenário global e as perspectivas de inovação e sustentabilidade para o setor.

A programação do seminário terá palestras dentro de seis grandes temas:  inovação aberta, agricultura digital, bioinsumos, mudanças climáticas, sustentabilidade e tecnologias ômicas. Os palestrantes são de instituições de pesquisa de diferentes regiões do País.

Durante o evento, também serão assinados importantes documentos para a pesquisa, incluindo o decreto que regulamenta as relações entre instituições científicas e fundações de apoio, e o protocolo de intenções entre Epagri e Embrapa para cooperação em áreas como bioinsumos, energias renováveis, agricultura de precisão e enfrentamento de mudanças climáticas.

O seminário é promovido pela Epagri e pela Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina (Feagro), com apoio do  CREA/SC, BRDE, Confea, Mútua/SC, Sicoob, Ocesc, Fecoagro, Faesc e Fapesc. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no  site do evento .

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço: 

O quê: Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportunidades
Quando: 20 a 23 de outubro
Local: Sesc Cacupé – Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670, Cacupé, Florianópolis

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios
Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado
Foto: Reprodução/Secom SC Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Sala
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Unimed
Tarzan
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Meganet
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Império
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Unimed
Império
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
APPATA
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Império
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados