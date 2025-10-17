Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual

Entre os dias 20 e 23 de outubro, a Epagri realiza o Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportunidades, em Florianópolis, em comemoração aos 50 anos de pesquisa agropecuária da empresa. O objetivo do evento é discutir os rumos da pesquisa para o futuro, em alinhamento às demandas dos produtores catarinenses para a competitividade do agronegócio.

O seminário é direcionado aos pesquisadores da Epagri. De acordo com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da empresa, Reney Dorow, o grupo vai discutir caminhos para tornar a ciência cada vez mais útil, resolutiva e presente no dia a dia dos produtores catarinenses. “Ao final do seminário, vamos consolidar um documento estratégico que servirá de guia para que a Epagri se reinvente e promova ciência, tecnologia e inovação para atender, cada vez melhor, as necessidades do setor agropecuário”, diz ele.

O seminário encerra as ações realizadas durante o ano dentro da campanha “Pesquisa que impulsiona a vida”. Dirceu Leite, presidente da Epagri, reforça: “celebrar os 50 anos de pesquisa é reconhecer o trabalho dedicado de nossos pesquisadores, que transformam conhecimento em alimento, renda e vida. Este seminário é uma oportunidade única de refletir sobre o futuro da pesquisa agropecuária e consolidar parcerias que impulsionam o desenvolvimento rural em Santa Catarina.”

Programação

O evento começa na tarde de segunda-feira, 20, com a palestra magna Agro Brasileiro no Mundo, proferida pelo ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, engenheiro-agrônomo, professor emérito da FGV e embaixador especial da ONU para a Agricultura e Alimentação. Ele vai abordar o papel do agronegócio brasileiro no cenário global e as perspectivas de inovação e sustentabilidade para o setor.

A programação do seminário terá palestras dentro de seis grandes temas: inovação aberta, agricultura digital, bioinsumos, mudanças climáticas, sustentabilidade e tecnologias ômicas. Os palestrantes são de instituições de pesquisa de diferentes regiões do País.

Durante o evento, também serão assinados importantes documentos para a pesquisa, incluindo o decreto que regulamenta as relações entre instituições científicas e fundações de apoio, e o protocolo de intenções entre Epagri e Embrapa para cooperação em áreas como bioinsumos, energias renováveis, agricultura de precisão e enfrentamento de mudanças climáticas.

O seminário é promovido pela Epagri e pela Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina (Feagro), com apoio do CREA/SC, BRDE, Confea, Mútua/SC, Sicoob, Ocesc, Fecoagro, Faesc e Fapesc. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site do evento .

Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço:

O quê: Seminário Estadual de Inovação e Sustentabilidade na Pesquisa Agropecuária: Desafios e Oportunidades

Quando: 20 a 23 de outubro

Local: Sesc Cacupé – Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670, Cacupé, Florianópolis

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596