Sicredi lança nova funcionalidade do Pix para empresas

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 9,5 milhões de associados, passa a oferecer aos seus associados pessoa jurídica uma nova opção de recebimento: o Pix Automático. Com essa funcionalidade, empresas podem automatizar cobranças recorrentes por meio do Pix, como mensalidades e contas fixas, com mais eficiência e praticidade. Em junho, o Sicredi já havia lançado o Pix Automático na função pagador para pessoas físicas e jurídicas.

A funcionalidade permite que contas recorrentes sejam pagas de forma automática, sem que o cliente precise autorizar cada transação individualmente. A empresa associada ao Sicredi (recebedora) envia uma solicitação de consentimento ao cliente (pagador), com informações como valor máximo por transação, frequência (semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual), data de vencimento e validade da autorização. Após a aceitação, feita com autenticação no aplicativo do Sicredi (como senha ou biometria) e leitura de QR Code, cada autorização é paga na periodicidade acordada entre o cliente e a empresa.

A nova solução reforça o relacionamento do Sicredi com o público Pessoa Jurídica (PJ), que representa uma parcela significativa da sua base: mais de 1,3 milhão de empresas são associadas à instituição financeira cooperativa.

“Com o Pix Automático, agora disponível na função de recebedor para as empresas, reforçamos nosso compromisso em oferecer soluções financeiras cada vez mais acessíveis e alinhadas às necessidades dos nossos associados. Essa nova funcionalidade possibilita que cada empresa escolha a melhor forma de receber seus pagamentos, de maneira prática, eficaz e integrada à rotina dos negócios, melhorando a experiência tanto de quem paga quanto de quem recebe”, destaca a superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi, Virgínia Silva da Cunha.

O Pix Automático soma-se a outras funcionalidades já existentes e disponíveis aos associados do Sicredi, como Pix Agendado Recorrente, Pix Parcelado e Pix por Aproximação. Mais informações em sicredi.com.br/site/pix .

