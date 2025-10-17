WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Império
APPATA
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Folha Popular
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Câmara

Saúde bucal deve ser tratada como direito humano, defendem participantes de audiência na Câmara

Debatedores pedem mais recursos e valorização dos profissionais de odontologia no SUS

17/10/2025 15h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Parlamentares, especialistas e representantes de entidades relacionadas à saúde bucal defenderam o fortalecimento do atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde (SUS) e a valorização dos profissionais da categoria. O tema foi debatido na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou que “a saúde bucal é parte da saúde integral e precisa ser tratada como direito humano, não como privilégio”. Segundo ela, é preciso garantir que o cuidado odontológico esteja presente em todas as políticas públicas de saúde. “A saúde bucal não é um luxo, é parte indissociável do direito à saúde e da dignidade humana”, completou.

O coordenador-geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Edson Hilan Gomes de Lucena, destacou que “é preciso integrar o cuidado odontológico às demais políticas do SUS” e ampliar os investimentos no setor. Para ele, o avanço da atenção básica depende de estrutura adequada e de profissionais capacitados.

Ele citou o programa Brasil Sorridente como uma política pública fundamental para a promoção da saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS). Lançado em 2004, o programa visa ampliar o acesso da população brasileira aos serviços odontológicos, especialmente nas áreas de atenção básica e especializada.

Para Lucena, o programa tem sido essencial para a redução das desigualdades no acesso à saúde bucal, promovendo a inclusão social e a cidadania. Ele ressaltou que o fortalecimento do programa é uma prioridade para sua gestão, visando garantir que mais brasileiros tenham acesso a cuidados odontológicos de qualidade.

Entre os desafios enfrentados, Lucena citou a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde bucal e a integração das ações de saúde bucal com outras áreas da saúde.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Política de Saúde Bucal como Direito Humano. Coordenador-Geral De Saúde Bucal - Ministério Da Saúde - Ministério Da Saúde, Edson Hilan Gomes De Lucena
Lucena: garantir que mais brasileiros tenham acesso a cuidados odontológicos de qualidade é prioridade para o governo

A presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernanda Lou Sans Magano, ressaltou que “sem investimento, não há como assegurar atendimento digno à população”. Ela reforçou que o tema deve ser prioridade nas políticas públicas e nas discussões sobre financiamento do SUS.

Condições de trabalho
Representando a Federação Interestadual dos Odontologistas, José Carrijo Brom criticou o subfinanciamento do setor. “A odontologia brasileira ainda sofre com o subfinanciamento e a precarização dos vínculos de trabalho”, afirmou.

Ele defendeu a revisão dos repasses e das condições de trabalho nas unidades públicas.

Já Filomena Barros, da Associação Nacional dos Auxiliares Técnicos em Odontologia, cobrou “valorização e condições adequadas para os auxiliares e técnicos da área”.

Desigualdade regional
A professora Márcia Pereira Alves dos Santos, da Fiocruz/UFRJ, observou que “as desigualdades regionais no acesso à saúde bucal são um retrato da desigualdade social do País”. Segundo ela, há municípios em que o atendimento odontológico é inexistente ou depende de parcerias temporárias.

Já a representante do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Fabiana Menezes, apontou que é preciso fortalecer as equipes de saúde bucal na atenção básica, garantindo condições de trabalho e reposição de materiais.

Anselmo Dantas, do Conselho Nacional de Saúde, lembrou que “a boca é parte do corpo, e o SUS precisa garantir o cuidado integral”. Na mesma linha, Hilton Gurgel, da Pastoral da Saúde, afirmou que “a saúde bucal é um ato de justiça social e cidadania”.

Para Kezia Queiroz, da Associação Brasileira de Odontologia, “o sorriso é um direito de todos, e não pode depender da renda”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê campanhas para divulgar Política Nacional de Cuidados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para permitir vacinação sem documentos de identificação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
Império
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Sicoob
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Sala
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Seco
Sala
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados