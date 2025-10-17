WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Seco
Império
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Niederle
Sicoob
Raffaelli
Senado Federal

Senado homenageia os 35 anos da Unitins em sessão especial

Mais do que uma instituição de ensino, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) tem sido, ao longo de 35 anos, um agente de transformação de ...

17/10/2025 16h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A homenagem aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (segundo a partir da esquerda). Ele presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A homenagem aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (segundo a partir da esquerda). Ele presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Mais do que uma instituição de ensino, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) tem sido, ao longo de 35 anos, um agente de transformação de vidas e de desenvolvimento do estado. Foi o que destacaram os participantes da sessão especial promovida nesta sexta-feira (17) no Senado. Parlamentares e representantes da Unitins homenagearam a universidade pela contribuição na formação de gerações de tocantinenses e no fortalecimento da educação pública desse estado.

A sessão especial aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (PL-TO). Ele afirmou que a Unitins, fundada em 21 de fevereiro de 1990, se consolidou como uma universidade pública essencial para a democratização do ensino superior e tem exercido papel de destaque no cenário educacional e socioeconômico do Tocantins.

Segundo ele, a importância da instituição vai além do ambiente acadêmico, pois a Unitins contribui diretamente para o desenvolvimento do estado e para a formação de gerações de profissionais capacitados.

— Hoje, ao homenagear os 35 anos da Unitins, celebramos a materialização de um sonho coletivo, inseparável da própria história do estado do Tocantins. A relevância da Unitins excedeu os limites acadêmicos: essa universidade se tornou peça central no processo de desenvolvimento socioeconômico do estado — disse o senador.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, declarou que a universidade tem uma trajetória marcada por desafios e superações, mas sempre se mantendo fiel ao seu propósito institucional. Ele ressaltou que há, nesses 35 anos da instituição, uma história construída por alunos que foram pioneiros em suas famílias, professores comprometidos com a ciência mesmo em tempos de escassez e técnicos que sustentaram a universidade em períodos difíceis, além de gestores e parceiros que reconheceram o valor da educação como política de Estado.

— E mais do que formar profissionais, a Unitins tem se dedicado a formar cidadãos conscientes de seu papel social, comprometidos com a ética, com o bem comum e com o desenvolvimento sustentável. É assim que a universidade cumpre sua função pública: transformando vidas — afirmou o reitor.

Em vídeo exibido durante a sessão especial, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), que já esteve à frente da Secretaria da Educação e Cultura do Tocantins, enfatizou a importância da Unitins para o estado e expressou seu orgulho com a instituição. A senadora parabenizou servidores, técnicos administrativos, professores e estudantes da universidade pelo trabalho desenvolvido desde a sua criação.

— Com seus 35 anos, a Unitins deixa marcas importantes na graduação, na pesquisa e na extensão. Eu tenho um grande orgulho de ser professora da universidade — declarou ela.

A vice-reitora da instituição, Darlene Teixeira Castro, apontou o impacto transformador dessa universidade na vida das famílias tocantinenses, relembrando sua própria trajetória. Filha de lavradores do norte do estado, ela contou que, antes da chegada da Unitins, sua família nem sequer sonhava com a possibilidade de cursar o ensino superior. Foi com a implantação da universidade em sua cidade que sua irmã teve a oportunidade de se formar e se tornar inspiração para a família. Seguindo os passos da irmã, Darlene viu na universidade uma chance de ter um futuro melhor.

— Ela [a irmã de Darlene] é a prova viva de que, sim, a educação muda a nossa história. Hoje estou aqui, participando desta sessão solene, principalmente como integrante dessa universidade que me acolheu há 20 anos e que, desde então, me ensina todos os dias a ser uma professora melhor. A Unitins significa perspectiva de futuro — assinalou.

Durante a sessão, o senador Eduardo Gomes e servidores da Unitins receberam placas de homenagem pelo apoio à universidade.

O reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende, discursa durante a sessão especial no Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende, discursa durante a sessão especial no Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Professora Dorinha Seabra homenageou a Unitins em um vídeo exibido durante a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Professora Dorinha Seabra homenageou a Unitins em um vídeo exibido durante a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A vice-reitora da Unitins, Darlene Teixeira Castro, discursa na sessão especial promovida pelo Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A vice-reitora da Unitins, Darlene Teixeira Castro, discursa na sessão especial promovida pelo Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A homenagem aconteceu no Plenário do Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A homenagem aconteceu no Plenário do Senado - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A diligência será realizada a pedido do senador Wellington Fagundes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CMA ira a Mato Grosso para discutir propostas para COP 30
A homenagem aconteceu a pedido do senador Eduardo Gomes (segundo a partir da esquerda). Ele presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado homenageia os 35 anos da Universidade Estadual do Tocantins
A homenagem, que acontecerá nesta segunda-feira, às 10h, foi solicitada pelo senador Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado comemora os 100 anos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Unimed
Seco
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Império
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Império
Sala
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Sala
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Império
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Seco
Fitness
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados