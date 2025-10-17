Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios

Foto: Will Nieckarz/SAPE

Mais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catarinenses. A ação foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), na sede da Gerência Regional da Epagri em Chapecó. O investimento total ultrapassa R$ 1,7 milhão, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais, com a contrapartida do Estado de Santa Catarina.

“Esses equipamentos representam mais do que investimento em máquinas. Eles significam apoio direto ao produtor, fortalecimento da agricultura familiar para melhorar a produtividade e qualidade de vida no campo”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O evento contou com a presença do secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, autoridades regionais, representantes dos municípios beneficiados e lideranças do setor agrícola. As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais, para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais.

O secretário Admir Dalla Cort destacou a união de esforços para tornar essa entrega possível. “Esses equipamentos irão atender as necessidades levantadas pelos municípios, para modernizar a produção agrícola e auxiliar o trabalho do nosso pequeno produtor”, afirma Dalla Cort.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Sape conduziu o processo licitatório e a aquisição dos equipamentos. Do total, 38 implementos foram adquiridos por meio dos convênios federais celebrados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As indicações foram dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini e Jorginho Mello. Entre os equipamentos estão: carreta basculante, colhedora de milho, distribuído de adubo líquido, distribuidor de adubo seco, ensiladeira, grade aradora, perfurador de solo e subsolador. Municípios beneficiados: Campo Erê, Lages, Dionísio Cerqueira, Iporã do Oeste, Santa Helena, Orleans, Caxambu do Sul, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Guatambú, Ipuaçu, Maravilha, Nova Itaberaba, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Princesa, São Bernardino Saudades e Sul Brasil.

Outros 22 equipamentos são oriundos de recursos de emenda estadual indicadas pelos deputados Padre Pedro Baldissera e Neodi Saretta. Os equipamentos contemplam: grade aradora, plantadeira 5 linhas, distribuidor de adubo seco, grade aradora, tratorito cortador de grama, distribuidor de adubo seco, distribuidor de adubo líquido, carreta basculante, grade aradora, subsolador e carreta basculante. Os municípios beneficiados com esses equipamentos são: Águas de Chapecó, Bom Jesus, Concórdia, Descanso, Guraciaba, Guarujá do Sul, Lindóia do Sul, Palma Sola, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e Seara.

Foto: Reprodução/Secom SC

Informações à imprensa:

Andréia Cristina Oliveira

Assessora de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária