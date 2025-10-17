WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Império
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Ipiranga
Agricultura

Governo de SC entrega mais 60 equipamentos agrícolas beneficiando 31 municípios

Foto: Will Nieckarz/SAPEMais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catar...

17/10/2025 17h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Will Nieckarz/SAPE

Mais 60 equipamentos agrícolas foram entregues nesta sexta-feira, 17, para reforçar a produção rural em 31 municípios catarinenses. A ação foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), na sede da Gerência Regional da Epagri em Chapecó. O investimento total ultrapassa R$ 1,7 milhão, com recursos provenientes de emendas parlamentares federais e estaduais, com a contrapartida do Estado de Santa Catarina.

“Esses equipamentos representam mais do que investimento em máquinas. Eles significam apoio direto ao produtor, fortalecimento da agricultura familiar para melhorar a produtividade e qualidade de vida no campo”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O evento contou com a presença do secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, autoridades regionais, representantes dos municípios beneficiados e lideranças do setor agrícola. As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais, para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais.

O secretário Admir Dalla Cort destacou a união de esforços para tornar essa entrega possível. “Esses equipamentos irão atender as necessidades levantadas pelos municípios, para modernizar a produção agrícola e auxiliar o trabalho do nosso pequeno produtor”, afirma Dalla Cort.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Sape conduziu o processo licitatório e a aquisição dos equipamentos. Do total, 38 implementos foram adquiridos por meio dos convênios federais celebrados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As indicações foram dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini e Jorginho Mello. Entre os equipamentos estão: carreta basculante, colhedora de milho, distribuído de adubo líquido, distribuidor de adubo seco, ensiladeira, grade aradora, perfurador de solo e subsolador. Municípios beneficiados: Campo Erê, Lages, Dionísio Cerqueira, Iporã do Oeste, Santa Helena, Orleans, Caxambu do Sul, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Guatambú, Ipuaçu, Maravilha, Nova Itaberaba, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Princesa, São Bernardino Saudades e Sul Brasil.

Outros 22 equipamentos são oriundos de recursos de emenda estadual indicadas pelos deputados Padre Pedro Baldissera e Neodi Saretta. Os equipamentos contemplam: grade aradora, plantadeira 5 linhas, distribuidor de adubo seco, grade aradora, tratorito cortador de grama, distribuidor de adubo seco, distribuidor de adubo líquido, carreta basculante, grade aradora, subsolador e carreta basculante. Os municípios beneficiados com esses equipamentos são: Águas de Chapecó, Bom Jesus, Concórdia, Descanso, Guraciaba, Guarujá do Sul, Lindóia do Sul, Palma Sola, Paraíso, Princesa, São José do Cedro e Seara.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri celebra 50 anos de pesquisa e debate os rumos da ciência agropecuária em seminário estadual
Entrega dos automóveis Renault Kardian ocorreu no pátio da Seapi nesta quinta (16) -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi Secretaria da Agricultura renova frota de veículos para fortalecer a defesa agropecuária do Estado
Foto: Reprodução/Secom SC Dia Mundial da Alimentação: trabalho da Epagri leva comida de qualidade à mesa dos catarinenses
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Rádio Municipal
APPATA
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Sala
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Lazzaretti
Fitness
Império
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Império
Unimed
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Sala
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados