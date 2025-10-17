WhatsApp

Meio ambiente

Governo abre prazo para inscrição de projetos que qualificam o acesso à eletricidade no meio rural

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na quinta-feira (16/10) o edital para seleção de pro...

17/10/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na quinta-feira (16/10) o edital para seleção de projetos na quinta fase do Programa Energia Forte no Campo. A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar as redes de distribuição de energia elétrica no meio rural, fortalecendo a produção agropecuária e melhorando a qualidade de vida nestas comunidades.

O prazo, a partir da data de publicação, é de 20 dias para que os proponentes possam cadastrar os projetos e encaminhar a documentação técnica necessária. Após o encerramento das inscrições, ocorrem a análise e a seleção das propostas, em prazo de dez dias. O resultado final será divulgado cinco dias após a conclusão da etapa de avaliação.

A ampliação do programa para sua quinta fase foi divulgada durante a Expointer 2025, quando o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 71,3 milhões — maior valor já disponibilizado pelo governo gaúcho para o Energia Forte no Campo.

A atual fase tem como objetivo fomentar a implantação de redes elétricas trifásicas, a execução de obras de instalação, a reforma e a repotenciação de subestações e conexões associadas. A contrapartida do Estado parte de 20% e pode chegar a 35% do valor total de cada projeto selecionado.

“O Energia Forte no Campo é um exemplo de política pública que transforma realidades. Cada rede trifásica implantada representa mais oportunidades para quem vive no meio rural; mais produção, renda e qualidade de vida para as famílias”, aponta a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Executado em parceria com as cooperativas de eletrificação rural do Rio Grande do Sul, o programa viabiliza investimentos pela contrapartida financeira do governo estadual. O aporte cobre custos com transformadores, postes, fios e demais componentes das redes, além de projetos de subestações transformadoras e conexões — neste último caso, limitado a R$ 5 milhões por cooperativa.

Resultados

Desde a sua criação, o Programa Energia Forte no Campo já beneficiou 12.394 consumidores, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na melhoria da infraestrutura rural. A expansão da rede trifásica tem favorecido a produção, incentivado as agroindústrias e proporcionado maior conforto para as famílias do campo.

Nas quatro primeiras fases do programa, foram contemplados 345 projetos, totalizando 973 quilômetros de linhas trifásicas, em 122 municípios. O investimento do Estado somou R$ 19,9 milhões, que alavancaram R$ 102 milhões em obras, realizadas em parceria com as cooperativas de eletrificação rural.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

