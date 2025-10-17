WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Niederle
Império
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Sicoob
Folha Popular
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Unimed
APPATA
Justiça

STF tem 2 votos para manter desativado sistema de controle de bebidas

Sicobe foi extinto pela Receita Federal em 2016

17/10/2025 18h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (17) para manter sua própria decisão que derrubou determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) para reativação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

O sistema foi extinto pela Receita Federal em 2016 e era usado em fábricas de cervejas e refrigerantes para contar a quantidade de produtos produzidos e realizar as devidas cobranças de impostos.

O Sicobe media o volume de bebidas produzidas, e não avaliava a qualidade do produto. Além disso, produtos destilados, como whisky, vodka e gin, não eram controlados pelo sistema.

Após a desativação, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Receita Federal retome a operação do sistema, mas o governo federal recorreu ao Supremo para questionar a decisão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante a tramitação do processo, a Advocacia-Geral da União (AGU) alegou que a reativação do Sicobe custaria cerca de R$ 1,8 bilhão por ano, valor maior que o custo de todo o sistema eletrônico da Receita Federal, estimado em R$ 1,7 bilhão.

Em abril deste ano, Zanin concedeu uma liminar para derrubar as decisões do TCU sobre o caso, que voltou a ser julgado definitivamente.

No voto proferido durante sessão virtual, o ministro reafirmou que o tribunal não tem competência legal para determinar a retomada do sistema.

“A decisão tomada pela Receita Federal foi resultado de exercício legítimo de competência discricionária conferida pela legislação, de modo que não cabia ao Tribunal de Contas impor a anulação dos atos administrativos que determinaram a suspensão do uso do Sicobe”, afirmou Zanin.

O voto do ministro foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. A votação virtual permanecerá aberta até a próxima sexta-feira (24). O julgamento ocorre na Primeira Turma da Corte.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
© Bruno Peres/Agência Brasil Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Seco
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Sala
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Seco
Fitness
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Império
Tarzan
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Sala
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados