WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Folha Popular
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Sicredi
Sicoob
Seco
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê campanhas para divulgar Política Nacional de Cuidados

Proposta segue em análise na Câmara

17/10/2025 19h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o Projeto de Lei 1905/25, que inclui entre os objetivos da Política Nacional de Cuidados a ampla divulgação dos direitos previstos aos beneficiários.

O texto aprovado prevê que o governo federal planeje campanhas de conscientização e ações de divulgação ampla dos direitos ao cuidado.

A política foi criada para responder à demanda por atenção de pessoas que necessitam de cuidados e daquelas que os fornecem.

A lei reconhece cuidadores formais e informais, bem como as pessoas cuidadas (crianças e adolescentes, com atenção especial à primeira infância, e pessoas idosas ou com deficiência). Pelo texto, o governo federal deverá fazer um plano nacional de cuidados, com ações, metas, indicadores, período de vigência e outros detalhes.

Autor do projeto, o deputado Carlos Sampaio (PSD-SP) argumenta que muitos beneficiários da política não conhecem os direitos previstos na lei ou não têm informações sobre os recursos disponíveis. Ele avalia que a conscientização e a divulgação de informações é um fator importante para a efetividade da lei.

Relator no colegiado, o deputado Castro Neto (PSD-PI) sugeriu apenas emendas de redação ao projeto. “A divulgação dos direitos previstos fortalece o sistema de proteção social, evita ações governamentais fragmentadas e amplia o acesso às políticas públicas”, destacou Castro Neto. “Essa estratégia reduz ações desnecessárias na Justiça e promove maior equidade entre diferentes regiões e grupos sociais.”

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para permitir vacinação sem documentos de identificação
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova abatimento no Fies para graduado em direito que atuar na defensoria pública
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Império
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Império
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Império
Tarzan
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Fitness
Unimed
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Meganet
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Império
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados