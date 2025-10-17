WhatsApp

Educação

Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou na sexta-feira (16/10) a lista dos premiados no Simulado Saeb 2025. Os no...

17/10/2025 19h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou na sexta-feira (16/10) a lista dos premiados no Simulado Saeb 2025. Os nomes dos estudantes foram publicados em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE) . A ação, realizada entre os dias 8 a 18 de setembro, envolveu mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual, o que representou 93% do público estimado inicialmente pela Seduc.


Os alunos participaram de uma avaliação no mesmo formato dos testes nacionais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com questões que envolveram as habilidades e competências previstas em Língua Portuguesa e Matemática. A iniciativa teve como finalidade auxiliar os estudantes na preparação para as provas, sendo uma forma de exercitar os conhecimentos. Os premiados são alunos das escolas estaduais matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, que alcançaram as melhores notas em suas respectivas turmas.

Ao todo, 20.391 estudantes foram contemplados por desempenho, enquanto 6.797 foram sorteados em cada turma por conta do percentual de alta participação. No Simulado Saeb, 523 escolas da Rede Estadual tiveram 100% de participação, com todos os estudantes das etapas de ensino avaliadas realizando as provas.

Em relação às turmas, 9.014 obtiveram a participação mínima prevista, sendo que 6.797 delas foram premiadas. As turmas de 2° ano do Ensino Fundamental, apesar de serem avaliadas pelo simulado, não concorrem à premiação por conta da idade. Foram premiados estudantes de 1.836 escolas diferentes.

Premiação

Como parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, os estudantes serão contemplados com prêmios em dinheiro, valorizando o esforço e a dedicação. O primeiro lugar receberá R$ 2 mil; o segundo, R$ 1 mil; e o terceiro, por fim, R$ 500. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 30 milhões.

Para receber os valores dos prêmios, no dia 27 de outubro, será disponibilizado um recurso na plataforma do Escola RS - Gestor para que as escolas façam o cadastro das chaves Pix ou das contas bancárias dos estudantes e/ou responsáveis que tiverem direito às premiações. Os valores começaram a ser pagos em novembro.

Alto engajamento das escolas

“Hoje é um dia para comemorar o empenho de milhares de jovens gaúchos. Quando um estudante se dedica e dá o seu melhor, toda a comunidade escolar avança. Valorizar esse esforço é um grande incentivo para todos. Os números do Simulado Saeb já demonstraram o alto engajamento das nossas escolas, e esse resultado é fruto de um trabalho conjunto de estudantes, professores e equipes diretivas. Agora, a partir da próxima semana, vamos levar essa energia e orgulho para as provas do Saeb”, celebra a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Além disso, será sorteado um aluno por turma participante, que receberá um prêmio de R$1 mil. Em ambos os casos, tanto na premiação por resultado de proficiência quanto no sorteio pela participação, é exigido que a turma tenha uma participação comprovada de pelo menos 80% no Simulado Saeb para que os estudantes sejam premiados. Para o sorteio, ainda, requer-se o mínimo de dez estudantes na turma.

Ao todo, 94% das turmas alcançaram no mínimo 80% de participação, o que as tornou elegíveis para as premiações. Se o estudante sorteado for o mesmo já contemplado com a premiação por desempenho, ele receberá apenas o benefício de maior valor. Nessa situação, deverá ocorrer um novo sorteio até que o prêmio seja concedido a outro aluno elegível. Se houver empate no resultado dos estudantes com os melhores desempenhos, o critério de desempate leva em consideração primeiro a frequência escolar e, se for necessário, o aluno com a menor idade.

Governador entrega premiação em escola da capital

Nesta sexta-feira (17/10), o governador Eduardo Leite entregou, com a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a premiação a 27 alunos do Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre. A escola foi escolhida para receber a entrega simbólica da premiação do Simulado Saeb. Também foram anunciados os nove sorteados da escola que foram contemplados com os prêmios de participação.

A escola Paulo Gama, que recentemente passou a adotar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), alcançou a marca de mais de 90% de participação no simulado. Ao todo, representantes de nove turmas da instituição foram chamados para receber os prêmios, que valorizaram o esforço e a dedicação aos estudos.

Cerimônia no Instituto Paulo Gama contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Cerimônia no Instituto Paulo Gama contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação nacional realizada nas escolas públicas de todo o país, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados servem como base para a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil.

Com isso, as Redes Estaduais e Municipais de educação conseguem ter um diagnóstico preciso da realidade de suas escolas e podem desenvolver políticas públicas mais adequadas para a promoção da equidade e da aprendizagem. Como forma de facilitar o cálculo dos diferentes indicadores educacionais, a Seduc disponibiliza uma ferramenta para simulação da nota padronizada a partir das proficiências em Língua Portuguesa e Matemática.


Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

